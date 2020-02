Letzten Sonntag feierte die KG "Alle Mann an Bord", in der restlos ausverkauften Aula des Mannesmann Gymnasiums, ihre diesjährigen Damensitzung. Die festlich geschmückte Aula und die sehr hübsch kostümierten Damen, war nicht nur für Fotografen eine Augenweide.

Die Damensitzung, sowie die drei noch folgenden Karnevalssitzungen, sind allesamt Veranstaltungen, die als regelrechte Stimmungsgaranten bekannt sind. Zumal die Karnevalssitzungen seit Jahren, direkt nach Bekanntgabe des Kartenvorverkaufs, in kürzester Zeit ausverkauft sind.

Um 11 Uhr hielt die KG "Alle Mann an Bord - die blauen Jungs" mit 88 aktiven und uniformierten Mitgliedern, Einzug in die heiligen Karnevals-Hallen des Mannesmann-Gymnasiums in Duisburg Huckingen. AMaB Präsident Thomas Erlacher begrüßte die anwesenden jecken Damen, die an diesem Sonntag besonders gut drauf waren.

Das Offizierkorps, sowie das Publikum sangen, mit musikalischer Begleitung der Musik-Band Soundland, das traditionelle Vereinslied "ALLE MANN AN BORD". Danach wurde das 65er Medley 2019 - Lied, ebenfalls unter Beteiligung des Publikums, gesungen.

Solomariechen "EMELIE" zog mit ihrer fantastischen Tanzeinlage das Publikum auf ihre Seite.

Die anwesenden Damen waren von der Darbietung des Solomariechens total begeistert.

Das Tanzpaar Sarah und Luca boten dem Publikum eine Tanzeinlage vom Feinsten.

Mit der Darbietung ihrer Tanzformationen, kletterte das "Stimmungsbarometer" nach oben.

Die Minigarde der KG AMaB stellte ihr Können unter Beweis. Auch hier waren die Zuschauer über die Leistung der Kleinen völlig aus dem Häuschen.

Die Tanzbären, die nach längere Pause vor drei Jahren wieder ins Programm aufgenommen wurden, machten ihren Namen alle Ehre. Der von den Tanzbären aufgeführte "BÄRENTANZ"

kam bei jecken Damen super gut an.

Hoher Besuch stand vor der Tür

Das Kinderprinzenpaar

Prinz LUCA II. (Luca Kaminski),

Prinzessin MAYA I. (Maya Victoria Sapor)

Pagin Celina (Celina Sophie Döring)

Pagin Jana (Jana Quattelbaum)

(Alle gehören der Karnevalsgesellschaft "Alle Mann an Bord" an)

Prinz LUCA II. mit seiner Crew wurden vom Publikum herzlich empfangen.

Nachdem Prinz LUCA II. und Prinzessin MAYA I., sowie die Paginnen Celina und Jana

das Publikum begrüßt hatten, gab die Kinderprinzen-Crew ein musikalische Gesangseinlage.

Mit den Liedern "was kann schöner sein" und "Wir halten die Welt an" sorgte die Kinderprinzen-Crew für eine SUPER - STIMMUNG. Die Damen forderten eine Zugabe, da auch direkt vom Prinzen und Crew gegeben wurde.







Ein stimmungsvolles- und geniales Unterhaltungsprogramm

Die Ödingsche Jonges

Die KG "Alle Mann an Bord" hatte für die Damensitzung ein brillantes Unterhaltungsprogramm zusammengestellt. Die Ödingsche Jonges waren die Eisbrecher am Sonntag-Vormittag. Allerdings war aufgrund der genialen Stimmung bei der Damensitzung kein Eisbrecher von Nöten. Die Musik Band "Ödingsche Jonges", sorgten mit ihrer Stimmungs- und Unterhaltungsmusik dafür, dass sich nach kürzester Zeit, keine der Damen mehr auf den Sitzplatz befand. Die tolle Stimmung, die hier herrschte, kann man nicht mit Worten beschreiben, das muss man erlebt haben.





Seit 1993 gibt es die Band, wenngleich nicht mehr in der ursprünglichen Formation. Heute besteht die Party- und Stimmungsband aus 6 Musikern. Allerdings sind die Oedingsche Jonges keine reine Karnevalsband sondern auch außerhalb der 5. Jahreszeit viel unterwegs. So spielen sie auf Schützenfesten, Firmenjubiläen, Straßenfesten und auf allen Veranstaltungen auf denen ausgelassen gefeiert werden soll.

Ödingsche Jonges

Christian Pape

Christian Pape, Humorist, der mit großer Spielfreude und lausbübischem Charme für den Begriff „Heimat“ auf Spurensuche geht. Mit viel Herz, Witz und einer außerordentlichen Pointendichte treibt er die Lachtränen in die Augen des Publikums. Pape wird am Keyboard vom "Mann im Pollunder ", Dr. Stefan Bimmermann begleitet. Christian Pape hat auch mehrfach den "Herrn im Pollunder" gebeten, den Pollunder auszuziehen. Allerdings hatte Dr. Stefan Bimmermann jede Menge Pollunder angezogen. Denn immer wenn Dr. Bimmermann einen Pollunder auszog, war erkennbar, dass Bimmermann noch jede Menge Pollunder anhatte. Im rheinischen Karneval spielt Christian Pape in der Liga der Top-Redner und ist fester Programmpunkt auf den TV-Sitzungen.

Christian Pape

Jörg Hammerschmidt



Jörg Hammerschmidt,Stimmenimitator & Parodist, kluger Verrückter, Stimmengewitzter, hat ständig die Lachmuskeln seines Publikums im Visier. Dabei setzt er auf zeitgemäße Parodien mit intellektuellem Wortwitz und viel Stil. Gute Vorbereitung lässt die Show zum Unikat werden. Von der Kanzlerin bis zum Bundestrainer, ob Stars aus dem Showbuisness, der Musik oder Politik - Jörg Hammerschmidt hat damit ein schier einzigartiges Repertoire erschlossen.

Es herrscht eine verblüffende Ähnlichkeit von Mimik, Gestik und Stimme, von den Personen, die Hammerschmidt parodiert. Egal ob Angela Merkel, Dieter Bohlen, Bruce Darnell, Jogi Löw, Horst Schlämmer, Otto Waalkes und Udo Lindenberg.

Was Jörg Hammerschmidt zum Besten gab, war der absolute Oberkracher

Jörg Hammerschmidt

Das Männerballett - Die Tanzbienen

Die Tanzbienen sind eine Gruppe karnevalsbegeisterter Schüler in Neunkirchen, die sich noch während ihrer Schulzeit zum Männerballett „Die Tanzbienen“ zusammengeschlossen hat.

Die Erfolge der letzten Sessionen haben uns immer wieder zu neuen witzigen Ideen beflügelt, die wir nicht nur innerhalb der Session, sondern auch gerne auf Geburtstagen, Betriebsfesten, etc. und im Laufe des Jahres vorzeigen.

Die Tanzbienen stellten letzten Sonntag, bei der Damensitzung der KG Alle Mann an Bord, ihr Können unter Beweis. Die Glanzleistung der Tanzbienen wurde vom Publikum mit tosendem Applaus bestätigt.

Das Männerballett - Die Tanzbienen

Hoher Besuch zum Ende der Veranstaltung

Prinz Sascha I. schaute mit seiner Crew zum Ende der Damensitzung vorbei.

Sascha begrüßte das Publikum und gab mit seiner Crew auch noch musikalische Gesangseinlagen. Der Besuch von Prinz Sascha I. mit seiner Crew gab der Damensitzung noch den richtigen Abschluss.

Ein dickes Lob an das Publikum

Dem Publikum muss an dieser Stelle ein ganz dickes Lob aussprechen. Es wurde bis zum Schluss ausgiebig gefeiert, wobei die gesamte Veranstaltung in einem sehr friedlichen Rahmen verlief.