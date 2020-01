Im restlos ausverkauften Gemeindesaal der Erlöserkirche in Duisburg-RHEINHAUSEN, feierte die große Karnevalsgesellschaft KG Rot-Weiß Rheinhausen 1951 e. V., ihren KAPPENBALL. Der Veranstalter sorgte mit einer genialen und fantastischen Zusammenstellung des Kappenball-Programms dafür, dass wirklich alle Gäste auf ihre Kosten kamen. Nachdem Präsident Klaus Saalfeld alle anwesenden Karnevalisten und Karnevalsfreunde begrüßt hatte, ging es auch schon weiter mit dem Programm.

Prinz Alfred I. und Prinzessin Mareike I. mit Hofstaat und Musikzug hielten Einzug. Das Prinzenpaar begrüßte alle Gäste, verteilten Prinzenorden, tanzten und sangen Karnevalslieder. Mit ihrem Auftritt sorgte das Prinzenpaar für eine richtig gute Stimmung, die die Gäste im Gemeindesaal total begeisterte.

Info zu Prinz Alfred I. und Prinzessin Mareike I.

PRINZ ALFRED I. und PRINZESSIN MAREIKE I.

Prinzenpaar des Kulturausschuss Grafschafter Karneval der Session 2019 / 2020.

Mit dem Motto "Karneval im Blut, uns gehts gut"



Prinz Alfred I. (Alfred Stienen) ist im Bereich Getränke-Logistik tätig und ist seiner Heimat sehr verbunden. Schon viermal war er in Neukirchen-Vluyn Schützenkönig Prinzessin Mareike I. (Mareike Nussbaum) ist selbstständig und leitet ein privates Busunternehmen in Homberg. Prinz und Prinzessin, sowie die gesamte Crew haben ihre närrischen Wurzeln in der KG Narrenzunft Homberg.



Büttenredner "Der Postbote°Franz-Josef Bienentreu „Der Postbote“ begeistert seit mehr als 50 Jahren als Büttenredner sein Publikum. Er ist Garant für gute Büttenreden und löst beim Publikum mit seinen Anekdötchen und trockenen Humor ständig Lachsalven aus. Wenn sich das Publikum ablacht, ruft er ständig: "Seid doch mal ruhig". Natürlich forderte das Publikum eine Zugabe, die "Der Postbote auch direkt gab.

Die Tanzgarde ETERNAL-FLAMES, der KG Narrenzunft Homberg stellte ihr Können unter Beweis.Es war brillant, was die jungen Damen dem Publikum an Tanzformationen darbot. Auch hier herrschte im Publikum absolute Begeisterung. Auch die geforderte Zugabe wurde von der Tanzgarde sofort gegeben. Vor so einer starken Leistung, kann man nur den allergrößten Respekt zollen.

Folgende Programmpunkt standen noch auf den Ablaufplan.

Gesang .................. Entertainer Paul Rapp

Comedy ................. Bauchredner Walter und sein Nilpferd

Männerballett........ Moerser Schlossballett

Musikshow ............ Ruhrpott Guggis Duisburg

Auftritt ....................Möhnen der KG Rot-Weiß Rheinhausen

FINALE .................... Ausmaesch aller aktiven