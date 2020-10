VAMOS mit: NIE MEHR BOLERO



VAMOS mit: HERZ IN NOT

Die Musikgruppen VAMOS und FRESH and FUN, sowie die Sängerin TANJA SOMMER gaben letzten Samstag in der Gaststätte Radhaus eine beeindruckende Schlager-Musik-Party. Aus dem FANTREFFEN wurde aufgrund der fabelhaften Darbietung der Künstler, eine Starparade vom Feinsten.

FRESH AND FUN

Fresh and Fun eröffnete den Reigen der Schlagerparty. Mit Songs wie "Angelina" und "Es ist Sommer" verzauberten ALBERTO DI FEBO und MICHELE ZANGARI, die Musiker mit dem Herz am rechten Fleck, das Publikum. Die Stimmung im RADHAUS war durch die musikalische Gesangseinlage der Musikgruppe "Fresh and Fun" der absolute Hammer. Das Publikum fühlte sich bei den bärenstarken Songs, der beiden Herren mit Musik im Blut, auf Urlaub in Italien.

Info zu Fresh and Fun

Alberto Di Febo und Michele Zangari, zwei Italiener mit Temperament und Charme.

Ihren Lebensmittelpunkt haben sie im Ruhrgebiet, aber die italienischen Wurzeln schlagen immer noch durch. Nun bringen die beiden als „Fresh and Fun“ das „la dolce vita“, das ansteckende Lebensgefühl für Sonne und gute Laune mit ihrem Song „Angelina“ auf den Punkt.

VAMOS

Auch die Sänger der Musikgruppe "VAMOS" begeisterten das Publikum mit ihren Songs wie "HERZ IN NOT" oder "NIE MEHR BOLERO". Bei dem Song Herz in Not hat das Publikum lauter gesungen als die beiden "VAMOS" Sänger. Die Sänger, die Brüder Dieter und Mathias, die Männer, die in Musikkreisen als Stimmungsgaranten bekannt sind, zogen das Publikum in ihren Bann. Die musikalische Gesangseinlage der beiden Vollblutmusiker sorgte dafür, dass die Stimmung im Radhaus immer besser wurde. Das Stimmungsbarometer stand auf "VOLLANSCHLAG".

Info zu VAMOS

Schon lang sind die beiden musikalisch unterwegs. Zuerst unter anderem Namen haben sie mit VAMOS jetzt den richtige gefunden! :-) Mit Titeln wie "Layana" oder "Lago amore, lago maggiore" aus der CD "BOLERO" haben sie nun auch ein weit größeres Publikum erreicht. Die aktuelle CD "Herz in Not" wird - so sind sich alle einig - ein Ohrwurm für jung und alt - ein HIT!!



SÄNGERIN TANJA SOMMER

Die Sängerin Tanja Sommer stellte ihr Können unter Beweis. Tanja, die unter anderem auch Songs wie "Auch wenn ich daran zugrunde geh", oder Mach in teurer den Moment, sorgte mit ihrer musikalischen Gesangseinlage für eine ausgelassene Stimmung bei allen Gästen. Auch hier sang das Publikum kräftig mit. Hier war auch eindeutig erkennbar, dass Tanja Sommer ebenfalls ein Garant für gute Unterhaltungsmusik und genialer Stimmung ist.

Infos zu Tanja Sommer

Schon in jungen Jahren stand für Tanja ihr Berufsziel fest. Sie wollte Sängerin werden.

In der Grundschule hörte sie fast nur Schlager wie z.B. Nino de Angelo und Howard Carpendale. Tanja lacht: „Ich war damals in der Grundschule für meine Freundinnen echt peinlich, denn sie hörten Popmusik. Ich weiß nicht, wie oft ich damals die Kassetten gewechselt habe. Als ich aber dann zu einem Schulfest ein Weihnachtslied sang – nur von einem Klavier begleitet – hatte ich gleich alle überzeugt, und sie wollten Zugaben. Diesen Moment habe ich bis heute nicht vergessen, und ein Leben ohne Bühnenluft geht nicht.“

MANDY SCHILF wurde geehrt

Mandy Schilf, die schon über 25 Jahre ehrenamtliche Fancluberfahrung hat, war letzten Samstag, bei der grandiosen "SCHLAGERPARTY" in der Gaststätte RADHAUS ebenfalls mit von der Partie. Zumal Mandy Schilf" FANKLUBLEITERIN" der Musikgruppen "VAMOS" und "FRESH AND FUN" ist. Mandy Schilf wurde von VAMOS und FRESH AND FUN auf die Bühne gebeten. Dort wurde sie wegen ihrer großen ehrenamtlichen "Einsatzbereitschaft", die auch einen nicht unwesentlichen Teil ihres Privatlebens in Anspruch nimmt, mit Worten und einen Blumenstrauß geehrt. Den Musikern war es auch wichtig, dass das Publikum die Ehrung und die lobenden Worte zuteil wird.