Das diesjährige Walsumer Sommerfest findet am Sonntag, 21. Juni, von 11 bis 18 Uhr, bereits zum 28. Mal statt. Vereine, Institutionen und Hobbyisten ohne gewerblichen Hintergrund können sich präsentieren und ihre Waren anbieten.

Künstler können auch in diesem Jahr wieder auf zwei Bühnen ihr Können vorführen und das Bühnenprogramm mitgestalten.

Dass dies seit vielen Jahren gelingt, ist der Unterstützung zahlreicher Duisburger Unternehmen und Institutionen, die dieses Fest teilweise bereits seit Jahren unterstützen zu verdanken. Natürlich wäre das Fest ohne die aktiven Mitgliedervereine des Bezirksportbundes, Walsumer Kulturvereine, kirchliche Gruppen und Einrichtungen, Schulen und Kindergärten, Jugendgruppen und Künstler, nicht möglich. Diese stellen sich an zahlreichen Ständen vor und bieten ein abwechslungsreiches Angebot an. Zahlreiche kulinarische Köstlichkeiten fehlen ebenfalls nicht und lassen keine Wünsche offen.

Auf den Bühnen wird zur Unterhaltung der Besucher ein buntes Bühnenprogramm geboten.

Bis zum 31. März anmelden

Für Kinder gibt es eine „Schnitzeljagd“ bei der es tolle Preise zu gewinnen gibt. Sowohl das Bullenreiten als auch der Mitmachzirkus für die ganze Familie werden nach dem großen Erfolg im letzten Jahr ebenfalls wieder dabei sein.

Die Schirmherrschaft haben erneut Bezirksbürgermeister Georg Salomon und Manfred Heiligenpahl, Vorsitzender des Bezirkssportbundes Walsum/Fahrn e.V., übernommen.

Für Standbetreiber wird eine Gebühr in Höhe von zehn Euro erhoben. Diese erhöht sich um zehn Euro, wenn Speisen und Getränke (jeder Art) angeboten werden. Die Standgebühren werden bei der Anmeldung fällig.

Interessierte können sich als Standbetreiber oder Bühnenteilnehmer bis Dienstag, 31. März, im Bezirksrathaus Walsum (Zimmer 405) auf der Friedrich-Ebert-Straße 152 anmelden. Weitere Informationen gibt es telefonisch unter 0203/283-5731.