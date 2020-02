Prinz Micha I. Weber und Hofmarschall Florian Hümbs mussten mit ihrer Crew nicht erst für Stimmung sorgen, sondern trafen auf der Karnevalsfeier der Duisburger Werkstatt auf stimmungsgeladene Jecken.

Da war was los! Chefarzt, Piraten, Polizisten, Enten und noch viele weitere Märchenfeen und Co. feuerten die Prinzencrew bei ihrem Einzug und der Tanzeinlage und Zugabe an und am Ende wurde jedem Karnevalisten ein Orden verliehen. Dieser wird voller Stolz getragen und viele Jecken waren auch mit Orden aus den letzten Jahren geschmückt. Eine gute Tradition! Als bestes Kostüm wurde in der Betriebsstelle am Kalkweg dieses Jahr „Mini-Maus“ ausgezeichnet. Vielleicht eine Idee für diejenigen, die noch auf der Suche sind.