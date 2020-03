In vielen evangelischen Gemeinden des Kirchenkreises Moers wurden nun die neuen Presbyterien gewählt. Im Duisburger Westen konnte in Homberg, Baerl und Essenberg-Hochheide eine Stimme abgegeben werden.

"Ich freue mich darüber, wie viele Menschen sich für die nächsten vier Jahre bereit erklärt haben, ehrenamtlich Leitungsverantwortung für ihre evangelische Kirchengemeinde zu übernehmen", sagt Wolfram Syben, Superintendent des Kirchenkreises Moers. "In nahezu allen Gemeinden konnten genügend Frauen und Männer gefunden werden, die im Presbyterium mitwirken, das hat meine große Achtung und zeigt die Wertschätzung für eine Kirchenordnung, in der ehrenamtlich tätige Laien ihre verschiedenen Fähigkeiten und Interessen zusammenbringen, um unsere evangelische Kirche zu lenken."

In drei Gemeinden des Kirchenkreises überschritt die Anzahl der Kandidatinnen und Kandidaten die Zahl der Presbyteriumsplätze. Dort stimmen die Gemeindeglieder darüber ab, welche Kandidatinnen und Kandidaten das Presbyterium bilden sollen. Wo die Zahl der Kandidaten der Plätze entsprach, galten sie als gewählt, sofern aus der Gemeinde in den kommenden Wochen kein Widerspruch erhoben wird.

Wahlen wurden teilweise verschoben

In mehreren Gemeinden wurde wegen Fusionsüberlegungen die Wahl der Presbyterien um ein Jahr verschoben. Das gilt auch für die Evangelischen Kirchengemeinde Rheinkamp nach dem vollzogenen Zusammenschluss der ehemaligen Kirchengemeinden Eick, Meerbeck, Repelen und Utfort.

Und in der kleinsten Kirchengemeinde im Kirchenkreis Moers, Bönninghard, wurde die Wahl verschoben, nachdem bis zum Stichtag Ende September 2019 die erforderliche Zahl von Kandidaten nicht erreicht wurde. "Wir wünschen den neuen und den derzeitigen Presbyterien Gottes Segen und viel Kraft für ihre verantwortungsvolle Arbeit und den anderen Gemeinden eine gute und erfolgreiche Kandidatensuche", sagt Wolfram Syben.

Einsprüche sind noch möglich

Die Zusammensetzung der neuen Presbyterien ist im Internet unter www.kirche-moers.de einsehbar, vorbehaltlich möglicher Einsprüche von Gemeindegliedern bis zum 12. März.