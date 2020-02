Gegen 21:20 Uhr, war das Geheimnis gelüftet.

Der neue Prinz, PRINZ MICHA I. (Michael Weber) und Hofmarschall Florian (Florian "Flo" Hümbs) und Gefolge, wurden mit tosendem Applaus, im ausverkauften Festzelt empfangen.

Prinz Micha I. teilte den anwesenden Gästen mit, wie geil es war, als neuer Prinz mit Hofmarschall und Gefolge, an den jubelnden Karnevalisten vorbeizuziehen. Ferner bedankte sich Prinz Micha I. für den grandiosen Empfang. Anschließend erteilter er seinen Hofmarschall Florian das Wort. Hofmarschall Florian nahm das Mikrofon und sagte nur zwei Worte "ENTSCHULDIGUNG MAMA!

Prinz Micha I.



Bürgerlicher Name: Michael Weber

Name als Tollität: MICHA I.

Beruf: Stellvertretender technischer Leiter

Alter: 42 Jahre

geboren in: Duisburg

Familienstand: verheiratet

Mitglied bei der Prinzengarde



Hofmarschall:



Bürgerlicher Name: Florian "Flo" Hümbs

Beruf: Sachbearbeiter für Statistik

Alter: 33 Jahre

geboren in: Duisburg

Familienstand: 1 Kind

Mitglied bei der Prinzengarde

Ein ausführlicher Bericht mit großer Fotostrecke erscheint in Kürze.