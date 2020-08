Bei einem FAN TREFF (eine Veranstaltung in geschlossener Gesellschaft) stellten die zwei GESANGSGRÖßEN CHRISS MARTIN und FRANK MARIN ihr Können unter Beweis.



Mit den Songs, Vielleicht irgendwann und Oh Scheiße tut das weh hatte CHRISS MARTIN kurzerhand das Stimmungsbarometer auf VOLLANSCHLAG gebracht. Die anwesenden Gäste waren voll aus dem Häuschen. Auch FRANK MARIN, sorgte mit seinen mit seinen Songs, MARTERPHAL und SIE IST WIE EIN ENGEL, dafür, dass weiterhin eine fabelhafte Stimmung herrschte.



Dankbare FANS genossen die fantastische Gesangseinlage der beiden Musik-Künstler, die mit live gesungenen Songs, ihre FANS verwöhnten.

Der Höhepunkt des Abends war unter anderem das Lied "Wenn alle Stricke reißen", dass die Sänger CHRISS MARTIN und FRANK MARIN im Duett ihrem Publikum zu Gehör brachten.

Zu Chriss Martin: zum Song Oh Scheiße tut das weh

auszugsweise

Nach dem Achtungs-Erfolg seiner Debüt-Single “Oh Scheiße tut das weh“ (24 Wochen in den Top100 der Dj-Hitparade)kommt Chriss Martin nun mit der zweiten Auskopplung seines Albums (Sympatisch, Hautnah, Echt)!

Zusätzlich zur Album-Version gibt es eine “Single Edit”.

Chriss Martin kommt zum „Sommeranfang” mit seiner aktuellen Single „Jetzt weiss ich Bescheid”. Der sympathische Duisburger Schlagersänger freut sich seinen Fans diesen „Tanzflächenfüller” zu präsentieren.

Quelle: Homepage Chriss Martin http://www.chriss-martin.de

Kutzinfo zu Frank Marin:

auszugsweise

Ob bei Stadtfesten, im Saal oder in Discotheken sein Name bürgt stets für Stimmung und gute Laune. Damit überzeugt er ein stetig wachsendes Publikum – nicht nur von weiblichen Fans.

Die musikalische Laufbahn von Frank Marin begann vor ca. 12 Jahren mit Talent- und Karaokeshows. Die ersten beiden Maxi-CD’s: „Tausend Träume“ und „Tausend Tage“ (Victory/Bella Musica). Die Titel wurden ein Achtungserfolg für den sympathischen Blondschopf und waren in Fox-Discotheken ein Garant für volle Tanzflächen. Veröffentlichungen von „Flieger in der Nacht“, „Alles Schnee von gestern“ und „Stell dich bloß nicht so an“ Just For Music/Tyrolis) gelangen dem Sänger auf Anhieb Einstiege in diverse Hitparaden und Kopplungen auf vielen Samplern.

Quelle: http://www.zeitlos-entertainment.com