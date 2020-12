Die Schülervertretung der Gesamtschule Walsum rief auch dieses Jahr die Schulgemeinde zu einer Weihnachtsspendenaktion zu Gunsten der „Duisburger Tafel“ auf.

Gesammelt wurden haltbare Lebensmittel, Kosmetika und auch Spielzeug und Kinderbücher. Insgesamt konnten zirka 100 Geschenkpäckchen und Geschenkbeutel der Duisburger Tafel in Meiderich übergeben werden. „Wir freuen uns sehr, dass unsere Aktion von so Vielen aktiv unterstützt wurde, denn gerade in diesen schwierigen Zeiten ist es wichtig, ein Zeichen der Solidarität zu setzen“, sagte Schülersprecher Jonas Tenter.