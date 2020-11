Dieser Monat stellt uns vor große Herausforderungen.

Wir sollen Kontakte vermeiden und zuhause bleiben. Da ist der Novemberblues nicht fern. Lockdown light heißt auf jeden Fall vorsichtig zu sein, aber es heißt nicht, dass wir gar nicht mehr vor die Türe dürfen. Mit einer spontanen und leuchtenden Idee, möchten wir ein wenig gegen den Novemberblues arbeiten und auch Licht in diese dunkle Zeit bringen. „Wir leuchten wir für euch“. Es wird bunt und hell rund um unsere Jugendhäuser und Kirchen im Kirchenkreis. Wir beleuchten die Flächen Türme und Wände in allen Farben und machen euch damit gute Laune und vor allen Dingen Hoffnung, denn es kommen auch wieder Bessere. Lasst euch auf einen abendlichen Spaziergang einladen, natürlich nicht in Gruppen, sondern allein, zu zweit oder vielleicht mit der Familie. Genießt die Atmosphäre und sagt kurz mal Hallo. Wir möchten euch zeigen, dass wir weiterhin für euch sind, auch wenn zurzeit nur Platz für 10 Jugendliche in unseren Jugendhäusern ist. Ihr seid willkommen und ein kurzer Plausch ist auch möglich. So können wir uns auf Abstand nah bleiben…..

Ein kurzer „after school walk“ hat noch niemandem geschadet.

Informationen rund um die Aktion gibt es im Jugendreferat im Kirchenkreis Wesel (michaela.leyendecker@kirchenkreis-wesel.net) oder bei den Jugendpädagog*innen in den Kirchengemeinden. Bitte beachten, die Termine werden evtl. noch aktualisiert und es kommen neue hinzu. Anbei schon mal einige Impressionen..