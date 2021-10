Einladung zur Jubiläumsfeier



20 Jahre Damwildgehege Rheinhausen e.V.



im Volkspark Rheinhausen, Moerser Str. 55



am 30. Oktober 2021 ab 15.00 Uhr





Liebe Mitglieder und Freunde des Freundes- und Förderkreises des Damwild-



Geheges-Rheinhausen e.V.



Leider mussten wir wegen "CORONA" unser Jubiläum zum 20. Jahrestag



des Bestehens unseres Damwildgeheges um ein halbes Jahr verschieben und



laden Sie deshalb erst jetzt herzlich zu unserem Jubiläum ein.



Für Essen und Getränke ist gegen einen geringen Kostenbeitrag gesorgt.



Für weitere Unterhaltung für Jung und Alt ist ebenfalls vorgesorgt.



Der Wettergott ist benachrichtigt und spielt hoffentlich ebenfalls mit,



so dass der Feier an und für sich nichts mehr im Wege steht. Auch unsere



Tiere freuen sich mit uns auf Ihren Besuch, stellvertretend für alle,



unsere Kakadu-Familie "COCO mit seiner Frau".

Begleitet wird der Tag von der Musikerin Anke Johannsen sowie dem Gitarren Duo Steffen & Tarik



Zugang zum Gelände nur mit der 3 G Regelung.



Wir freuen uns auf Ihr Erscheinen!



Info

www.Damwildgehege-Rheinhausen.de

Mit freundlichen Grüßen

Der Vorstand

Ralf-Peter Niedzwiedz

2. Vorsitzender