Im Katholischen Bildungsforum auf der Händelstraße – Standort Duisburg – starten wieder neue Kurse.

Yoga für Dich – Online (über Zoom)

- neue Kraft und innere Ruhe gewinnen für Teilnehmer mit und ohne Vorkenntnisse

Hatha-Yoga-Übungen und Atemtechniken schulen neben Kraft und Beweglichkeit die Achtsamkeit und Körperwahrnehmung. Der Kurs findet online statt, bequem von zuhause aus.

Zeitraum: Do, 27.01.2022 - Do, 10.03.2022, 7 Termine

Uhrzeit: 19:00 Uhr - 20:00 Uhr

Gebühr: 42,00 Euro

Leitung: Gerlinde Schatz

Kursnummer: D8132-023

Feldenkrais - Bewusstheit durch Bewegung – Präsenzkurs

Mit Feldenkrais das Unmögliche möglich, das Schwere leicht und das Leichte angenehm werden lassen

Unter Anleitung lernen wir kleine Bewegungen leicht, fließend, angenehm und effektiv auszuführen und machen uns unsere Bewegungsmuster bewusst. Unsere Vielfalt an Bewegungsmöglichkeiten ist überraschend groß und wird selten umfassend genutzt. Indem wir unsere aktiven und durch probieren auch die vergessenen Bewegungsmöglichkeiten besser kennen und benutzen lernen, erreichen wir einen Zuwachs an Lebensqualität und Handlungsspielraum. Verspannungen und Bewegungseinschränkungen können sich auflösen. Alles was wir im Feldenkrais Unterricht (wieder-)entdecken, lässt uns auch im Alltag leichter und vielseitiger werden.

Die Feldenkrais Methode ist für jede(n) geeignet, der/die machen möchte.

Bitte bringen Sie Gymnastik- oder Yogamatten (mind. 1 m breit), warme Socken, bequeme Kleidung oder ein großes Handtuch zur Lagerung mit.

Zeitraum: Do, 13.01.2022 - Do, 31.03.2022, 12 Termine

Uhrzeit: 18:30 Uhr - 19:30 Uhr

Gebühr: 96,00 Euro

Leitung: Jutta Gillner

Kursnummer: D8132-028

Gerne anrufen unter 02065 9013340

oder online anmelden www.kbf-du-west.de