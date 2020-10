„Eigentlich“ wäre genau an diesem Wochenende in Neumühl eine ganze Menge los gewesen. Auf dem Terminkalender stand der beliebte Mittelaltermarkt auf dem Hohenzollernplatz und der Holtener Straße, der Neumühl wiederum in die mystische Zeit der Ritter und Gaukler versetzt hätte.



Die Veranstaltung wurde natürlich schon frühzeitig von der Aktionsgemeinschaft Neumühler Kaufleute (AGNK) abgesagt, wie auch alle anderen Groß-Events in diesem Jahr. „Wir haben nicht bis auf den letzten Drücker gewartet, sondern früh für Klarheit und Planungssicherheit gesorgt“, betonen AGNK-Vorsitzender Tobias Kierdorf und seine Stellvertreter Bernd Wallhorn und Markus Corzillius. Der gesamte Vorstand hat mitgezogen und zahlreiche Gespräche mit den Mitgliedern über die Auswirkungen der Pandemie und den künftigen Umgang damit.

Die „Neumühl-Tanne“ im Advent wird in jedem Fall aufgestellt, und mit zahlreichen Sonderaktionen, die unter Einhaltung aller Corona-Regeln ein wenig Licht im dunklen Alltag bringen sollen, will man „psychische Aufbauarbeit“ leisten.

Vieles wird auf

den Weg gebracht



„Wir gehen auf jeden Fall in die Planung für das kommende Jahr“, so Kierdorf. Ob dann alles stattfinden kann., was man wünscht, muss die Entwicklung der nächsten Monate zeigen.

Der Veranstaltungskalender 2021 wird dennoch auf den Weg gebracht, zumal er neben Termintipps ohnehin so etwas wie ein Branchenführer durch das Neumühler Geschäfts- und Vereinsleben ist.

Der Jahresrückblick werde diesmal halt etwas kleiner und sicher traurig ausfallen, aber dennoch werde man die Möglichkeiten nutzen, den Stadtteil weiterhin als lebens- und liebenswert darzustellen.