Die Kirche Auf dem Damm kann wegen kürzlich verstärkt aufgetretener Schäden bis auf weiteres nicht genutzt werden.

Bei den Schäden in der Kirche handelt es sich um Risse, die im Fußboden, in den Holzsäulen und an den Emporen zu beobachten sind. Ein Expertenteam arbeitet mit Hochdruck daran, die Hintergründe der Schäden aufzuklären, einzuschätzen und weitere Maßnahmen zur Behebung einzuleiten. Bis dahin muss die Kirche geschlossen bleiben.

Geplante Aktionen und Gottesdienste werden in die Kirche an der Emilstr. 27 verlegt. Informationen dazu entnehmen Sie bitte der Internetseite der Evangelischen Kirchengemeinde Meiderich.

Spendenaufruf durch den gemeinnützigen Förderverein "pro doMMo e.V."

Der Förderverein unterstützt seit ca. 13 Jahren die Evangelische Kirchengemeinde Meiderich bei der Finanzierung aller Erhaltungsmaßnahmen rund um das Gotteshauses. So konnte erst vor zwei Jahren mit der Einweihung der neuen bunten Kirchenfenster die Fertigstellung des größten Meilensteins mit der Gemeinde gefeiert werden. Den Einbau einer kleinen Küche, einer neuen Toilettenanlage, neuem Sound und einer neuen Lichtinstallation und die Renovierung der Orgel - um nur eine Auswahl der Projekte zu nennen - wurde davor bereits mit der tatkräftigen Unterstützung von pro doMMo realisiert.

Durch die Schäden in der Kirche kommen nun hohe ungeplante Kosten auf die Gemeinde zu. So werden zur Sicherheit aktuell die bunten Echt-Antik-Gläser der Kirchen-Fenster ausgebaut und auswertig gelagert. So soll verhindert werden, dass diese ebenfalls Schaden nehmen.

Bitte helfen Sie uns die unerwarteten Kosten zum Ausbau und Lagerung der Fenster zu finanzieren und somit die Gemeinde in dieser schwierigen Zeit zu unterstützen.

Jede Spende hilft! Das Spendenkonto feinden Sie hier.

Herzlichen Dank.

Weitere Informationen zum Verein pro doMMo finden sie hier: www.prodommo.de