Die seit Ende Juli eingegangenen Spenden in Höhe von 8.155 EUR sowie

die inzwischen erfolgte Auszahlung von Spendenmitteln aus der

Krebsgesellschaft NRW machen es möglich, dass die Krebsberatung in

Duisburg in den übrigen Monaten dieses Jahres ihre Arbeit fortsetzen

kann.

Das Team der Krebsberatung in Duisburg bedankt sich auf diesem Weg

bei allen Spendern und Unterstützern. Die Reaktionen aus Duisburg haben

eine große Solidarität bewiesen. Das Beratungsangebot für Patienten und

Angehörige ist aus Duisburg nicht mehr wegzudenken.

Wir beraten vertraulich, kostenlos und unabhängig, auf Wunsch auch

anonym und telefonisch.

Krebsberatung in Duisburg, Düsseldorfer Landstraße 17, 47249 Duisburg

Öffnungszeiten: montags bis donnerstags von 9.00 Uhr bis 15.00 Uhr

Spendenkonto Volksbank Rhein Ruhr

IBAN: DE 79 3506 0386 6180 1200 06