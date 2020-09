Eine brillante Kult-Schlagerparty fand im Biergarten Biegerpark, bei herrlichem Wetter, statt.

Event-Schlagersängerin „SABRINA TORKEL“ und die Schlagersänger „TIM BERGER“ und „TORSTEN KRAUSE“, die mit ihrer musikalischen Gesangseinlage den Biergarten zum Beben brachten. Es herrschte eine fantastische Stimmung, die man mit Worten kaum beschreiben kann.





Auch RTL hat bei Sabrina bereits angeklopft.

Eventsängerin SABRINA TORKEL hat mit dem Song „deine himmelblauen Augen“ das Publikum direkt in ihren Bann gezogen. Die junge Dame, mit ihrer fantastischen und umwerfenden Ausstrahlung, stellte ihr Können unter Beweis. Was letztendlich auch das Publikum mit tosendem Applaus bestätigte.

Seit ihrem sechsten Lebensjahr liebt Sabrina die Musik. Damals hatte Sabrina den Wunsch, in einer Mini-Playback-Show aufzutreten. 1998 am Tag der offenen Tür, an Sabrinas ehemaliger Schule, stand sie das erste Mal vor großem Publikum auf der Bühne. Nach der ersten großen Bühnenerfahrung stand Sabrina Torkel nun regelmäßig bei verschiedenen Veranstaltungen auf der Bühne. Das komplette Ruhrgebiet lag ihr zu Füßen – CentrO Oberhausen, bei Benefizveranstaltung für krebskranke Kinder in Herne, sowie im Düsseldorf bei einer Benefizveranstaltung Festival of Friendship. Sabrina trat sogar bei einer Silvestergala im Motel van der Falk in Gladbeck und beim Marler Seefest auf. Auch Sabrinas in 2008 geborene Tochter hat ihre Liebe zur Musik – deutsche Schlager – entdeckt.

Im August 2020, trat Sabrina Torkel in der MEGA-SHOW I CAN SEE YOUR VOICE, beim Fernsehsender RTL auf. Auch wenn es für den ersten Platz nicht reichte, war es ein fantastischer und starker Auftritt.

TIM BERGER

Mit dem Song: IRGENDWANN – IRGENDWO – IRGENDWIE, hatte TIM BERGER das Publikum direkt zum Mitsingen animiert. Das Publikum war total begeistert und völlig aus dem Häuschen. Die Stimmung im Biergarten Biegerpark war der absolute Hammer. Die Gäste forderten Zugaben und spendeten kräftigen Applaus. Selbstverständlich ließ TIM BERGER es sich nicht nehmen, die geforderten Zugaben zu singen.

Bereits als kleiner Junge war Tim Berger der große Star auf allen Partys!

Die Musik und das unglaubliche Gefühl, Menschen mit seiner Musik zu begeistern sind TIM BERGERS Motivationsfaktoren. Der durch Hörfunk, TV und Presse bekannte „STIMMUNGSSÄNGER“ TIM BERGER schafft es schon nach kurzer Zeit, mit seiner eindrucksvolle Persönlichkeit sein Publikum zu erreichen und zu begeistern. Tim Berger hat schon auf vielen unzähligen Events durch seine eindrucksvolle Musikalität bewiesen, sein Publikum zu unterhalten. Ferner machen Tim und Berger durch seine große Erfahrung und Flexibilität zu einem souveränen Moderator. Erwähnenswert ist, dass Berger Mitglied des Wuppertaler Karnevals und bestens gerüstet ist.

TORSTEN KRAUSE

Auch TORSTEN KRAUSE verzauberte das begeisterte Publikum im Biergarten Biegerpark. Mit den Songs: Du schaffst das schon - und - Marmorstein und Eisen bricht (Weine nicht wenn der Regen fällt) zog auch er sein Publikum in seinen Bann. Als Torsten Krause seinen ersten Song sang (Du schaffst das schon), hätte er bereits nach der ersten Strophe mit seinem Gesang aufhören können. Denn das Publikum war dermaßen gut drauf, übernahm den Gesang, so dass das Lied ein Selbstläufer wurde. Auch bei den dritten Interpreten stand das Stimmungsbarometer auf VOLLANSCHLAG.

Die Musik zieht sich wie ein roter Faden durch Torsten Krause´s Leben. Zunächst als Keyboarder, später als Tontechniker und seit 1995 wieder aktiv auf der Bühne mit deutschem Schlager.

Allerdings ist Torsten Krause nach wie vor in seinem erlernten Beruf als Speditionskaufmann tätig.

Torsten Krause veröffentlichte 1995 seine erste Single. Bis zum Jahr 2005 folgten sechs weitere Produktionen. Neben dem Gesang begann Torsten Krause sich auch als Moderator zu etablieren. Neben der Moderation bei Live-Veranstaltungen war Torsten Krause von 2007 bis 2011 auch als Radiomoderator bei einem Webradio aktiv. Nach vierjähriger Produktionspause ging es im Sommer 2009 wieder ins Tonstudio. Für die neue Single "Für Dich" arbeitete Torsten wieder mit Holger Schreiber als Arrangeur und Co- Produzenten zusammen und sie produzierten den von Jost Kemmerling geschriebenen Titel in zwei Versionen. Zum einen die eher "handmade" arrangierte Radio-Version und die Popschlagertaugliche Dancefox-Version, die schnell die Herzen der tanzfreudigen Hörer erobert hat.

Nun feiert Torsten Krause im Jahr 2011 sein 15 jähriges VÖ-Jubiläum. Für das Jubiläumsprogramm "Stationen - Die ersten 15 Jahre" hat Torsten extra den Titel "Mit Siebzehn" neu produziert. Der Discofox Klassiker von Bernd Clüver aus dem Jahr 1983 war bereits in Torsten´s ersten Bühnenprogramm enthalten.

