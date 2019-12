Auch im Jahr 2020 veranstaltet die Kindernothilfe wieder einen Charity-Neujahrslauf, bei dem alle Spenden in die weltweite Projektarbeit der Kindernothilfe fließen. Der Startschuss fällt am Samstag, 4. Januar, um 10 Uhr an der Sechs-Seen-Platte. Anmeldungen (ab 15 Euro für Erwachsene und 6,50 Euro für Kinder) sind unter www.neujahrslauf-duisburg.de möglich.

Im vergangenen Jahr haben bereits mehr als 1.000 Läuferinnen und Läufer mitgemacht. „Ich freue mich sehr, wenn wir die Teilnehmerzahlen beim 2. Kindernothilfe-Neujahrslauf toppen können“, sagt Katrin Weidemann, Vorstandsvorsitzende der Kindernothilfe.

Der Lauf ist bewusst so ausgelegt, dass jeder mitmachen kann. Eine Runde ist circa drei Kilometer lang. Jeder Teilnehmer entscheidet spontan während des Laufs, wie viele Runden er sich zutraut. Auch das Tempo, in dem die Strecke zurückgelegt wird, kann individuell bestimmt werden. Die wunderschöne Laufroute erstreckt sich entlang der Duisburger Sechs-Seen-Platte, wobei das Freibad Wolfssee als Start- und Zielpunkt dient.

Auch Kinder sind herzlich zum Mitmachen eingeladen. Der Kinderlauf mit einer Länge von 1,5 Kilometer beginnt bereits um 9.30 Uhr. Auch am Tag des Neujahrslaufs sind für Spätentschlossene bis 9.30 Uhr noch Nachmeldungen möglich. Die schnellsten Läuferinnen und Läufer werden geehrt und jeder Teilnehmer erhält im Ziel eine Überraschung.

=> Als eine der größten christlichen Kinderrechtsorganisationen in Europa unterstützt die Kindernothilfe mit Sitz in Duisburg-Buchholz seit 60 Jahren benachteiligte Mädchen und Jungen auf ihrem Weg in ein eigenständiges und selbstbestimmtes Leben. Sie fördert rund 600 Projekte und leistet humanitäre Hilfe. Zurzeit schützt, stärkt und fördert die Kindernothilfe mehr als zwei Millionen Kinder und ihre Familien und Gemeinschaften in insgesamt 32 Ländern der Erde, um ihre Lebensbedingungen nachhaltig zu verbessern.