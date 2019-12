Edle Gewänder, zwei üppig geschmückte Tafeln, Felle und Waffen, umgeben von einer beeindruckenden Burgfassade. Diese mittelalterliche Kulisse erfreute zahlreiche Gäste am Heiligen Abend in Marxloh.



In den Räumen des Runden Tisches Marxloh, der „Arche“ fand nun schon zum sechsten Mal in Folge das beliebte Weihnachtsfest „Mission Weihnachten“ statt. Antonette Dugayo-Holz, die Mission Weihnachten im Dezember 2014 das erste Mal durchführte, ging in ihrer diesjährigen Eröffnungsrede ins Detail. Ihre Beweggründe für ein Weihnachtsfest mit und für Menschen aus Duisburg, insbesondere aus Marxloh, begann mit einer Begegnung vor der Duisburger Tafel.



Eine ältere Dame erzählte ihr über ihr Leid, auf die Lebensmittel der Tafel angewiesen zu sein. Sie würde zudem Weihnachten alleine verbringen müssen. Mit der Unterstützung eines gelernten Kochs, ihr Ehemann Jeffrey Holz, war es ihr möglich, den gastronomischen Aufwand mit der Bewirtung von bis zu 70 Gästen zu stemmen. Thomas Mielke vom Runden Tisch Marxloh komplettiert mit seiner „Manpower direkt vor Ort“ das Weihnachts-Dreiergespann.

Eine große Gemeinschaft

Das Weihnachtsfest findet jedes Jahr unter einem anderem Motto statt. Das „Mittwinterfest“ brachte dieses Jahr den mittelalterlichen Flair nach Marxloh. Bis zu 70 Gäste, Menschen vor Ort, Wohnungslose einer Notunterkunft oder alleinstehende Senioren, genossen weihnachtliche Lieder vom Kinderliedermacher Buddy Olli und seiner Band.



Auch echte Ritter von der „Bruderschaft 1360 Duisburg“ sorgten mit ihrer Erscheinung für ein ganz besonderes Erlebnis. Der Weihnachtsmann mit seinem Christkind schaute auch in diesem Jahr vorbei und beschenkte alle Gäste der Veranstaltung. All' das war und ist nur mit Hilfe von Spenden möglich. Neben Privatpersonen gab es auch großzügige Spenden des Sportvereins Gelb-Weiß Hamborn, Edeka Engel und Rewe. Und weil es in diesem Jahr besonders viele Spenden gab, wurden im Anschluss zwei Kinderheime und eine Obdachlosenunterkunft mit Geschenken und Essen versorgt.