700 Gäste waren letzte Woche Samstag bei der Inthronisierung des neuen Sermer Karnevalsprinzen, PRINZ MICHA I. (Michael Weber) im Festzelt am Kasselle Pitter Platz anwesend, und bereiteten Prinz und Gefolge einen sensationellen Empfang.



Teil 2, mit großer Fotostrecke.

Prinz Micha I.

Bürgerlicher Name: Michael Weber

Name als Tollität: MICHA I.

Beruf: Stellvertretender technischer Leiter

Alter: 42 Jahre

geboren in: Duisburg

Familienstand: verheiratet

Mitglied bei der Prinzengarde

Hofmarschall:

Bürgerlicher Name: Florian "Flo" Hümbs

Beruf: Sachbearbeiter für Statistik

Alter: 33 Jahre

geboren in: Duisburg

Familienstand: 1 Kind

Mitglied bei der Prinzengarde