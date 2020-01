Auch in diesem Jahr wurde nach einer Idee von Bäcker und Konditor Thomas Zimmermann (ZiBo) in Duisburg Buchholz das "PRINZENBROT" gebacken. Prinz Sascha I. setzt die Tradition fort und backt nach eigenem Rezept, Prinzenbrot, für einen guten Zweck.

Das Prinzenbrot besteht aus gesüßten Stuten-Teig mit karamellisierten Zuckerstücken. Das Prinzenbrot wird für 2,80 € verkauft. Von jedem verkauften Brot werden 50 Cent dem Kinderhospiz St. Raphael, in Duisburg Huckingen gespendet.

Das unverschämt leckere Prinzenbrot wird in folgenden Bäckereien verkauft:

Bäckerei Potthast, der Landbäckerei Baerler Mühle und in der Bäckerei & Konditorei Zibo in Buchholz.

Das Brot wird bis Aschermittwoch täglich frisch gebacken. Anschließend wird die Geldspende (50 Cent pro Brot) dem Kinderhospiz St. Raphael übergeben.

Wie der Fotostrecke zu entnehmen ist, hat Prinz Sascha I. in der Bäckerei seinen Job als Bäcker sehr gut erledigt.