Sie ist fertig, die neue Remise auf dem Gelände der Herz-Jesu Gemeinde in Neumühl. Ihr Pfarrer, Pater Tobias, bedankte sich bei den ehrenamtlichen "Renovierern" ( RENO-Team) und lobte die gute Arbeit, die die Männer erneut geleistet haben.



Christian Preuten mit seiner Dachdecker-Firma und Raimund Christ mit seinem Metallbaubetrieb lieferten dankenswerterweise das notwendige Material dazu.Bei Grillfleisch und einem Fässchen Bier wurde das Richtfest gebührend gefeiert.

"Nun freuen wir uns auf das nächste Fest, welches wir dann unter Corona-Bedingungen und den damit verbundenen Vorschriften, feiern können", so der Gemeindepfarrer, der sich immer wieder über die Arbeit so vieler Ehrenamtlichen in seiner Gemeinde freut.