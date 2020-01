Seit mehr als einem Jahrzehnt gibt die Aktionsgemeinschaft Neumühler Kaufleute e.V. einen „Neumühler Veranstaltungsführer“ heraus. Jetzt ist die „Gesamt-Ausgabe für 2020" erschienen, die auf mehr als 32 Seiten Einblicke in die vielschichtigen Stadtteil-Aktivitäten gibt.



Der neue Veranstaltungsführer 2020 gibt Tipps, Informationen und Anregungen, was in Neumühl so alles abgeht in Sachen Aktionen, Initiativen, kleinen und großen Veranstaltungen. Neumühl war, ist und bleibt ein pulsierender Stadtteil. Die Nachfrage nach dem informativen Druckwerk ist groß. „Bei uns ist halt einiges in Bewegung“, freut sich Aktionsgemeinschafts-Vorsitzender Tobias Kierdorf formuliert und ergänzt: „Ein altes Sprichwort sagt ja bekanntlich, dass der, der rastet, auch rostet. Wenn das zutrifft, dann war, ist und bleibt Neumühl rostfreie Zone.“

Das wird erneut deutlich, wenn man sich den prall gefüllten Terminkalender im Veranstaltungskalender 2020 anschaut, der wieder von Ursula Palapys federführend auf den Weg gebracht und von Ivo Beran optisch ansprechend gestaltet wurde. Die Bandbreite ist wieder riesig und reicht vom Karneval über Osterfeuer, Geburtstags- und Revierfeste bis hin zum Mystischen Neumühl mit Mittelaltermarkt und dem großen gemeinsamen St. Martins-Zug.

Eine Fülle von interessanten

Veranstaltungen und Terminen



Besondere Aufmerksamkeit genießt wieder das Aufstellen des Vereins- und Bürgerbaums, der längst so etwas wie ein Neumühler „Wahrzeichen der Neuzeit“ geworden ist. Auch in diesem Jahr wird er wieder am 1. Mai aufgestellt, und dann präsentieren sich fast alle Neumühler Vereine unter der Schirmherrschaft von Hans-Peter Kierdorf mit vielen Angeboten. Begonnen wird der Tag wieder mit einem Ökumenischen Gottesdienst auf dem Marktplatz.

Wenn der Baum seinen Weg in den Winterschlaf antritt, wird die „Neumühl-Tanne“ aufgestellt und erneut von Kindern aus den benachbarten Schulen und Jugendeinrichtungen geschmückt. Auch das ist eine schöne Tradition und zeugt von intakter Gemeinschaft. Tradition ist die eine Seite von Neumühl als altem Bergarbeiterstadtteil, Gegenwart und Zukunft sind die anderen Seiten des lebendigen und trotz vorhandener Probleme attraktiven, lebens- und liebenswerten Stadtteils. Die Neumühler bewahren halt gerne Altbewährtes, sind aber genauso aufgeschlossen gegenüber Neuem.

Kostenlos in zahlreichen

Geschäften und Betrieben



Da denken Kierdorf und seine Mitstreiter auch an den „neuen Renner“. Zu dem ist nämlich die Veranstaltung „Mystisches Neumühl mit Mittelaltermarkt“ geworden. Menschen aus ganz Nordrhein-Westfalen und den Niederlanden werden Ende Oktober dieses Jahres wieder nach Neumühl gekommen, um das „Spectaculum“ live zu erleben. Das musiksynchrone Höhenfeuerwerk am Abschlusstag des Revierfestes im September hat ebenfalls Kultstatus. Auch die Kooperation mit dem Nordseebad Carolinensiel findet dann eine Fortsetzung.

Den Veranstaltungsführer Neumühl 2020 gibt es kostenlos in zahlreichen Neumühler Geschäften, Gaststätten und Betrieben.