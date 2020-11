Wie in jedem Jahr wird die Stadtteilbeleuchtung zu Weihnachten vom Verein Runder Tisch Marxloh e.V. gewartet, restauriert und technisch aufgepeppt.

Soweit auch in diesem Jahr, denn "eine weihnachtliche Beleuchtung solle in keinem Fall fehlen" beschloss der Vorstand des Vereins. In einem Jahr voller Entbehrungen sollte dies nicht auch noch aussetzen. Die ehrenamtlichen Helfer testeten, bastelten und wechselten viele Birnen aus, so das im Dezembermonat wieder etwas weihnachtliche Stimmung in Marxloh aufkommen kann. Ergänzend zur großen Beleuchtung des Marxloh-Centers soll dies die festlichen Tage unterstreichen.

Ausdrücklich bedankt sich der Verein auch bei den fleißigen helfenden Händen die auch in diesem Jahr die noch vorhandenen Sterne um den August-Bebel-Platz angebracht hat!

"Ob es ein nächstes Jahr mit dieser Beleuchtung geben wird ist eher unsicher" so Thomas Mielke (Vorsitzender des Vereins). Diese Beleuchtung leidet seit Jahrzehneten und wird natürlich auch immer etwas weniger. Es gibt zwar eine finanzielle Hilfe zur Pflege des Orstbildes, diese reiche aber nicht mehr um eine vorzeigbare Beleuchtung zu warten und auch Anzubringen. Um nicht mit den Resten der vergangenen Jahre zu Kämpfen, müsste etwas neues her, oder wenigstens die Möglichkeit das bestehende Material zu erweitern. Mit den jetzt noch vorhandenen Sternen kann man gerade noch den August-Bebel-Platz und zwei weitere Straßen beleuchten. "Und das wirkt leider etwas mickrig" so Mielke wörtlich.

Man hofft das im kommenden Jahr dazu eine Lösung gefunden wird, vielleicht auch mit Geschäftsleuten, weiteren Vereinen und allen die sich zu diesem Thema einbringen möchten.