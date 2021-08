Die Hochwasserkatastrophe verliert zunehmend an medialer Aufmerksamkeit. Die Opfer aus verschiedenen Regionen Deutschlands benötigen weiterhin Unterstützung beim Verarbeiten der Katastrophe sowie beim Wiederaufbau ihrer Heimat.

Der Starkregen und das Hochwasser vom 14. und 15. Juli in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz hatten eine der folgenschwersten Naturkatastrophen in der Geschichte der Bundesrepublik zur Folge. Hierbei kamen mehr als 180 Menschen ums Leben. Hunderte wurden verletzt, Tausende verloren ihr Hab und Gut. Finanzielle Hilfen aus staatlicher Hand können sie erst Mitte September erwarten.

Aus diesem Grund hat der Verband der Duisburger Bürgervereine für die Dorfgemeinschaft Bliesheim e.V. ein Spendenkonto eingerichtet. Um die Folgen des Hochwassers zu mildern und den betroffenen Menschen zu unterstützen, werden Geldspenden unter folgendem Konto gesammelt:

Sparkasse Duisburg, IBAN: DE36 3505 0000 0200 401214

Doch damit nicht genug. Aus den Augen sollte man nicht die Menschen und die Probleme in den eigenen Reihen verlieren. Die Kinderarmut ist in Duisburg besorgniserregend. Viele Kinder gehen morgens ohne Frühstück zur Schule und ihre Eltern können das Geld für die Schulbücher nicht bezahlen. Viele Duisburger sind von Armut bedroht und nutzen die Hilfsangebote der stadtbekannten Anlaufstellen.

Auch hier will der Verband Duisburger Bürgervereine eine Stütze für das ehrenamtliche soziale Wirken der Organisationen Herzenswärme Duisburg e.V., Duisburger Tafel und Immersatt sein. Jede Anlaufstelle konnte eine Spende in Höhe von 800 Euro für ihr Engagement in Empfang nehmen. „Durch unsere Spende sagen wir Danke an die Spendenempfänger“, so der Vorsitzende des Verbandes der Duisburger Bürgervereine. Die soziale Verantwortung des Verbandes drückt sich durch den Spendenaufruf aus.

Foto (Heinz Pischke)

Spendenempfänger vordere Reihe von links:

Nicole Elshoff von Immersatt Kinder- und Jugendtisch e.V.

Günter Spikofski von Tafel Duisburg e. V.

Manuela Bexte von Herzenswärme e.V

Verband Duisburger Bürgervereine e.V. hintere Reihe von links:

Hermann Weßlau, Vorsitzender

Günter Pfeiffer, 2. Vorsitzender

Karin De Graef, Schriftführerin

Sascha Westerhoven, Schatzmeister