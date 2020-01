Seit weit über 10 Jahren gibt es den Spieletag beim runden Tisch in Marxloh. Mit immer wieder neuen Aktionen wird dieses Event spielerisch abwechslungsreich gestaltet. Nachdenklich wird man wieder in den kalten Monaten, also starteten wir vor einigen Jahren den Spendenmarathon für obdachlose Menschen.

In diesem Jahr haben wir uns persönlich bei betroffenden informiert was sie sich wünschen...

Von Decken, Pflegeprodukten, Suppenterinen, Süßes, oder Leckerlies für den Vierbeinigen Freund war alles dabei !

Alle Spieler, eine Anime-Game Organisation namens "Team-Fressack" und auch einfach normale Nachbarn kamen, und spendeten gerne und groszuügig.

Der runde Tisch sagt Danke an Team-Fressack für eine geniale Tombola, danke an alle Spieler die sich auch ausgiebig informierten, und vor allem DANKE an alle die einfach kamen und spendeten !!!

Die Spenden gingen zu großen teil an den Petershof. Pater Oliver hat in diesem Jahr wieder seine Kirche geöffnet um obdachlosen menschen einen Schlafplatz bieten zu können.

Weitere Spenden gingen an Pater Tobias ins benachbarte Neumühl und direkt auf dem August-Bebel-Platz in Marxloh an den Verein "Gemeinsam gegen Kälte Duisburg e.V."