Stürmisch aber trocken, mit diesen Wetterbedingungen zog der erste Karnevalszug der Stadt traditionell durch Meiderich. Der 19. Meidericher Blutwurstsonntagsumzug füllte auch in diesem Jahr wieder die Straßen von Meiderich und neben der Blutwurst gab es wieder reichlich Kamelle zu fangen.

Von der Spessartstraße, ging es durch die Regenbergastraße, dann links in die Lösorter Straße, von da aus führte der Zug durch den Verteilerkreis Baustraße, geradeaus über die Biesenstraße, links über Auf dem Damm, von dort in die Sommer- und Gabelsberger Straße an der alten Post vorbei und wieder über Auf dem Damm zur Von-der-Mark-Straße, auf der die bunte Narrenparade dann bis zum Bahnhofsvorplatz fuhr, wo der Zug sich dann auflöste.