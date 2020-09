Bochum, 24.09.2020. Begegnungen zwischen nicht behinderten und behinderten Menschen zu ermöglichen – das ist das Ziel des Diakoniewerks Duisburg und seiner inklusiven Quartiersentwicklungsmaßnahmen. Dazu gehört auch das Café „Mittendrin“ in Ruhrort, das die Möglichkeit bietet, Kontakte zu schließen oder kurze Beratungsgespräche wahrzunehmen. Jetzt wurde das Diakoniewerk aus der Abstimmung des Vonovia Kundenservice zum monatlichen Gewinner des Projekts „Vonovia bewegt Duisburg“ gewählt und hat 1.000 Euro für seine gemeinnützige Arbeit erhalten.

Das Angebot des Cafés „Mittendrin“ umfasst unter anderem gemeinsames Kochen, Bingo-Abende sowie verschiedene Bildungsangebote. „Innerhalb der Angebote verschwinden die Grenzen zwischen den Teilnehmenden, es stehen ausschließlich gemeinsame Interessen im Vordergrund“, erläutert Roland Meier, Leiter des Fachbereichs Sozialpsychiatrie beim Diakoniewerk Duisburg. „Seit langer Zeit leben in Ruhrort zum Teil stark beeinträchtigte, psychisch und/oder an Sucht erkrankte Menschen Tür an Tür mit den übrigen Ruhrorter Bürgerinnen und Bürgern. Man kennt sich, aber es gibt wenig Berührungspunkte. Das beste Mittel gegen Berührungsängste sind positive persönliche Erfahrungen.“ Alle öffentlichen Angebote und Veranstaltungen des Café Mittendrin sind kostenfrei und stehen allen Bürgerinnen und Bürgern zur Verfügung.

„Die integrative Arbeit des Diakoniewerks hat uns beeindruckt. Hier wird Wichtiges für den Zusammenhalt im Stadtteil Ruhrort geleistet“, unterstreicht Anna Ostrouchow, Leiterin Operations im Kundenservice von Vonovia.

Die Beschäftigten, die Geschäftsführung und der Betriebsrat von Vonovia in Duisburg wählen regelmäßig unter vielen Einsendungen Projekte aus, die mit einer Spendensumme von je 1.000 Euro gefördert werden. Zu den bisherigen Gewinnern von „Vonovia bewegt Duisburg“ gehören unter anderem Immersatt Kinder- und Jugendtisch e.V., der Förderverein der Gemeinschaftsgrundschule Mozartstraße, der Suchthilfeverbund Duisburg e.V. sowie der Malteser Hilfsdienst mit seinem Projekt „Herzenswunsch-Krankenwagen“ und der Verein zur Förderung der Krebsberatung e.V..

Wer in Duisburg mit 1.000 Euro etwas bewegen möchte, kann sich mit seinem Projekt bei Vonovia bewerben. Weitere Informationen und das Bewerbungsformular sind online hier verfügbar: www.vonovia.de/vonoviabewegt

„Vonovia bewegt Duisburg“ ist Bestandteil eines Programms von Vonovia, mit dem das Unternehmen bundesweit soziales Engagement fördert. Gemeinsam mit städtischen Verwaltungen, Sozialverbänden, Kirchen, Nachbarschaftsinitiativen, Quartiers- und Sportvereinen und vielen anderen Akteuren unterstützt Vonovia so das Zusammenleben in den Städten.