Wenn am Samstag die grünen Fahnen wehen, öffnen sich 31 Duisburger Vereine von 12 bis 18 Uhr für den Tag der offenen Sportstätte. Das Erkennungszeichen ist die hellgrüne Fahne am Eingang des jeweiligen Sportplatzes oder der Sporthalle.

Der Stadtsportbund Duisburg veranstaltet den Schnuppertag und dem Motto „Das wollte ich schon immer ausprobieren“ gemeinsam mit den Klubs. Das Prinzip ist einfach: Vorbeischauen und mitmachen. So lässt sich kostenlos die neue Lieblingsdisziplin entdecken oder kennenlernen. Was und wo geboten wird, findet sich auf der Internetseite: https://www.ssb-duisburg.de/index.php/duisburg-bewegt-sich.html. Der Wetterbericht verspricht heiter-wolkige 23 Grad und damit perfekte Trainingsbedingungen.

Nach wie vor darf ein Corona-Hinweis nicht fehlen: Es gelten am 4. September die 3G-Regeln. Dabei ist zu beachten, dass Kinder und Jugendliche (bis 15 Jahre) mit Schülerausweis automatisch als getestet gelten.

Das spätsommerliche Angebot reicht von Aikido bis Zumba. Insgesamt 50 Sportarten und Disziplinen lassen sich testen. Wer Modellflugzeuge aufsteigen lassen will, kann das beim FSC Duisburg Rheinhausen 1959 am Rheindeich in Rheinhausen tun. Selbstverteidigung, Tai Chi, Spikeball oder Floorball stellt der TKD Duisburg vor. Die Naturisten vom Lichtbund Niederrhein ermöglichen gleich Testläufe in einer Reihe von Sportarten, darunter Shuffle Board, Beach Volleyball und Darts.

Besucher können das Sportabzeichen erwerben

Standup Paddling erklärt die Wanheimer Kanu-Gilde am Einstieg zum Wolfsee am Kalkweg. Erste Paddelschläge im Drachenboot sind dort ebenfalls möglich. Der OSC Rheinhausen macht mit, der Duisburger Ruderverein ebenfalls. Die Turnerinnen und Turner vom MSV haben in der Meidericher Gesamtschule einen Parcours aufgebaut. Die Schachfreunde Brett vorm Kopp erklären, dass Damengambit nicht nur der Name einer Netflix-Serie ist. Der Polizeisportverein Duisburg öffnet seine Anlage auf der Futterstraße unter anderem für erste Lektionen in der Kampfsportart Budo und für den gekonnten Umgang mit dem Frisbee. Beim Lichtbund und dem TuS Baerl können die Besucher auch gleich das Sportabzeichen erwerben. Und natürlich sind auch die Klassiker wie Fußball, Handball, Hockey oder Tennis dabei.

Christoph Gehrt-Butry, stellvertretender Geschäftsführer des Stadtsportbunds, hat gute Nachrichten für alle Neugierigen: „Der Samstag eignet sich perfekt, um endlich mal den Sport auszuprobieren, den man schon immer mal kennenlernen wollte. Die Anleitung durch die Trainer und Übungsleiter macht den Einstieg leicht und sicher.“ Das Ziel sei es zudem, die Vielfalt der Angebote in Duisburg vorzustellen und den Vereinen eine Plattform für ihre Mitgliederwerbung zu geben. „Vor allem aber sollen alle Trainierenden Spaß und Freude am Sport haben“, so der stellvertretende SSB-Geschäftsführer.