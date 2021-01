Ein Heim auf 4 Rädern.

Hunderttausende Menschen haben in Deutschland keine eigene Wohnung, Zehntausende leben auf der Straße, so auch in Duisburg.Die Duisburger Bürgerinnen und Bürger zeigen sich auf vielfältiger Art und Weise solidarisch. Ein Beispiel dafür, ist der Verein ›City Wärme e. V.‹

Ehrenamtlich, von Mensch zu Mensch, werden täglich Lebensmittel und materielle praktische Dinge an Bedürftige verteilt. Heute ist ein besonderer Tag, denn zum ersten Mal ist es dem Verein gelungen, ein fahrbares Mikrohaus einem Obdachlosen zu übergeben. Bärbel Ebert,

Mitbegründerin des Vereins „City –Wärme e.V. präsentierte mir dieses kleine Wunderwerk von Wolfgang Goergens.

Die Übergabe an den Obdachlosen, der gerade das Krankenhaus verlassen durfte, fand auf der Ostseite des Hauptbahnhofes statt. Für Günther H. aus Duisburg (Name wurde geändert) ist es ein Traum. Seit Jahren lebt er auf der Straße, die Zeiten sind für ihn seit Ausbruch des Coronavirus, gerade jetzt in der Winterzeit, sehr hart. Es ist kalt und nass, Unterkünfte mussten schließen, öffentliche Gebäude und überdachte Einkaufcenter ebenso. Möglichkeiten sich aufzuwärmen und zur Körperpflege findet er kaum noch.

Das Mikrohaus bietet auf zwei Quadratmeter alles, was ein Mensch physisch zum Leben braucht. Die Kosten für den Bau und die Ausstattung soll durch Werbung auf diesen ›LessHome‹ refinanziert werden. Der erste Prototyp hat bereits gezeigt, wie praktikabel dieses Mikrohaus für Obdachlose ist. Schlafzimmer / Küche / Bad / Schränke / eigene Strom- und Wasserversorgung, und komplett ausgestattet, von der Waschmaschine bis zur Badewanne – alles auf nur zwei Quadratmetern.

Übrigens:

›LessHome‹ ist eine 1-Mann-Initiative von Wolfgang Goergens, der sich sehr über ›Freiwillige‹ freuen würde, die sich seinem Projekt anschließen und beim Zusammenbau helfen möchten.

Hier finden Interessierte weitere Informationen: http://www.lesshome.de