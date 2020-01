In der ausverkauften Mehrzweckhalle an der Fährstraße in Rheinhausen, feierte die Versehrtenport-Gemeinschaft (VSG-Rheinhausen) ihr Kostümfest. Ein geniales Abendprogramm hatte der Veranstalter (VSG-Rheinhausen) für das Kostümfest zusammengestellt.

Bei meinem Eintreffen war das Moerser Prinzenpaar, Prinz ALFRED I und Prinzessin Mareike I. mit ihrer Crew auf der Bühne. Prinz und Prinzenpaar begrüßten das Publikum, stimmten zum gemeinschaftlichen Singen und Tanzen ein. Berechtigter Weise forderte das Publikum eine Zugabe, die das Prinzenpaar auch direkt gab.



Marvin Krupp "TEDDY KING" der die Veranstaltung moderierte, machte einen sehr guten Job. Marvin war so gut drauf, dass man das Gefühl hatte, Diether Thomas Heck sei wieder zurückgekehrt.

Die Tanzgarde Eternal Flames, der KG Narrenzunft Homberg stellten ihr Können unter Beweis. Was die jungen Damen als Tanzeinlage darboten, war wirklich aller erste Sahne. Es war eine Augenweide zu sehen, was von den netten und fröhlichen "MÄDELS" an Showtanz und Tanzformationen dem Publikum vorführten. Obwohl den jungen Damen die Schweißperlen runterliefen, ließen sie es sich nicht nehmen, die von den Gästen geforderte Zugabe zu geben.



Spätestens hier hätte der leider schon verstorbene Showmaster Hans Rosenthal gerufen:

SIE SIND DER MEINUNG, DASS WAR SPITZE!



Nach dem Auszug der Eternal Flames (Narrenzunft Homberg) wurde Tanz- und Stimmungsmusik aufgelegt. Natürlich haben viele Gäste die Musikeinlage genutzt, um das Tanzbein zu schwingen.

Bei meinem Verlassen des Kostümballs, standen nach folgende Programmpunkte auf dem Ablaufplan:

Auftritt PETRA

Tanz der Moerser Boys

Showtanz Eternal Flames (Narrenzunft Homberg)

Auftritt "TEDDY KING" (Marvin Krupp)

ÜBERRASCHUNGSGAST

KOSTÜMPRÄMIERUNG

Tanz bis zum bitteren Ende

Ein dickes Lob muss an dieser Stelle dem fabelhaften Publikum, dem Veranstalter

und vor allem auch der Showtanzgruppe "ETERNAL FLAMES" der KG Narrenzunft Homberg ausgespochen werden.