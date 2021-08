Walsum Die Veranstaltungen in der letzten Session sind ausgefallen und das Vereinsleben inzwischen komplett zum Erliegen gekommen. Um aber dennoch in der Öffentlichkeit präsent zu sein, ließen sich die Macher der KG Rot-Weiß Alt-Walsum in der heißen Phase des Karnevals so einiges einfallen. Besonders stolz waren die Karnevalisten auf ihren „Narrenspiegel“. Die Festzeitschrift die sonst zu den Sitzungen verteilt wird, wurde trotzdem produziert und in Geschäften, Banken und Kiosken ausgelegt. In ihm ließ die Redaktion die Büttenredner, Tanzgruppen, Sängerinnen und alle Aktiven hochleben und lieferte alles Wissenswerte zur Karnevalsgesellschaft. Aber auch digital gingen die Närrinnen und Narren für sich neue Wege. So entstand ein eigener YouTube-Kanal in dem täglich neue Clips veröffentlicht wurden. Darbietungen aus den Karnevalssitzungen der letzten 40 Jahre. Die Resonanz auf die Videos war so groß, dass es in Zukunft auch weiterhin in aller Regelmäßigkeit neue Inhalte geben wird. Mit den Videos und ihrem „Narrenspiegel“ versprühte die KG inmitten des Lockdowns somit ein wenig Karneval für zuhause. Der Verein lockt sonst jedes Jahr rund 2.800 Besucherinnen und Besucher zu ihren Sitzungen in die Stadthalle Walsum und in den Johannitersaal. Die Alt-Walsumer blicken dabei auf eine über 170-jährige Karnevalstradition zurück. Den Gästen wird Jahr für Jahr ehrlicher, selbstgemachter und überaus professioneller Karneval geboten, mit einem bunten Mix aus Showtänzen, Musik, Parodien und Büttenreden. Attacken auf das Zwerchfell sind garantiert. Die undurchsichtige Lage treibt Veranstalter und Vereine weiterhin an den Rand der Verzweiflung und dennoch plant die KG Rot-Weiß Alt-Walsum für die Session 2021/2022. Die Termine stehen und so soll vom 5. bis 26. Februar in der Stadthalle Walsum und bei Opgen-Rheins „Zum Johanniter“ Karneval gefeiert werden. Der Vorverkauf für die Eintrittskarten soll am 4. Oktober starten. Abschließend darüber soll in der Jahreshauptversammlung im September beraten werden. Dirk Bergmann, Vorsitzender der KG, freut sich darüber, dass die Mitglieder dem Verein weiterhin die Treue halten. Alle weiteren Informationen unter www.walsumer-karneval.de.