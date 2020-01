Zum Jahresauftakt lädt der Bürgerschützen Verein BSV Aldenrade-Fahrn alle Bürger zum Winterfest mit Grünkohlessen am 11. Januar, ab 19 Uhr in das Vereinsheim auf der Kurfürstenstraße 134 ein.

Mit großer Tombola, Musik und Tanz wird auch traditionell im Jahre 2020 die Grünkohlkönigin beziehungsweise der Grünkohlkönig gesucht. Wer findet in seinem Gemüse den preiskrönenden Knochen und regiert als „Gemüsekönig“ den BSV? Der Vorverkauf hat bereits begonnen, aber natürlich sind auch spontane Gäste an diesem Abend herzlich Willkommen.

Die Vorverkaufsstellen in Walsum sind Post und Lotto Lenzen, Friedrich-Ebertstraße 191 und die Fleischerei Ganzenmüller, Friedrich-Ebertstraße 174. Mehr unter www.bsv-aldenrade-fahrn.de