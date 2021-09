Nach der langen veranstaltungslosen Zeit präsentierte dich die Bürger-Schützengesellschaft Baerl erstmals wieder in der Öffentlichkeit und hatte die Mitglieder zum traditionellen Ausmarsch geladen.

Nach Registrierung der der gültigen 3G-Regeln erhielten alle Schützenbrüder nicht nur das grüne Kontrollbändchen, sondern auch gleich das erste Freibier der Vereinswirtin vom Vereinslokal Waldhof.

Bei strahlendem Sonnenschein und blauem Himmel konnte auch Präsident Rolf Dresler strahlen: Endlich durfte er seine Schützen wieder zum traditionellen Ausmarsch begrüßen, darunter auch viele neue Mitglieder, die zum ersten Mal dabei waren.

Mit musikalischer Unterstützung des Spielmannszuges der Freiwilligen Feuerwehr Rheinberg, Löschzug Vierbaum, ging es im gewohnten Gleichschritt durch Baerl. Ein kleiner, aber gelungener Gag am Rande: Die Grenadiere aus dem Nachbarort Binsheim hatten ein kleines Hindernis dem Zug in den Weg gestellt; dies geschieht sonst üblicherweise nur beim Umzug zum Schützenfest. Trotz dieser kleinen Pause erreichte der stattliche Zug sein Ziel auf dem Gelände eines Schützenbruders, wo bei passender Musik, kühlen Getränken und der traditionellen Wurst endlich wieder einmal geklönt werden konnte. „Eine für alle gelungene Veranstaltung bei bestem Spätsommerwetter“ resümiert Peter Gratenberg, stellvertretender Präsident der BSG und berichtet über eine weitere Überraschung: „Aus dem Sparschwein, dass traditionsgemäß bei dieser Gelegenheit immer die Runde macht, sind mehr als 600 Euro, an denen sich auch die Musiker beteiligt haben, zusammengekommen, die den Flutopfern gespendet werden.“ Bereits im Vorfeld hatte der amtierende Thron um König Heinz Frütel eine großzügige Spende an die Aktion ‚Deutschland hilft‘ überwiesen.