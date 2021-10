Duisburg. Die sozialen Netzwerke Facebook, Instagram und WhatsApp sind von einer großen technischen Panne betroffen. Am frühen Montagabend sind die Dienste für Millionen Nutzer nicht erreichbar.

Facebook verkündete auf Twitter, die Verbindungsprobleme seien bekannt: "Wir arbeiten daran, dass so schnell wie möglich alles wieder normal läuft", hieß es in einem Tweet. Man entschuldige sich für "etwaige Unannehmlichkeiten", so die Facebook-Mitteilung weiter. Ausfälle der Facebook-Dienste treten relativ selten auf, haben aber große Auswirkungen - immerhin gehören Whatsapp, Instagram und Facebook selbst zu den bekanntesten Apps weltweit.

Wann die Dienste von Facebook wieder erreichbar sind, ist nicht klar. Sicher ist: Der Konzern arbeitet mit Hochdruck daran die Verfügbarkeit wieder herzustellen. Worin die Ursache liegt, ist bisher nicht bekannt.

Experten: Offenbar Problem mit DNS-Service

Dass die drei Netzwerke zeitgleich ausfielen, deutet auf ein schwerwiegenderes Serverproblem hin. Für einige Web-Experten sah es nach einem Problem mit dem DNS-Service aus. Dieser Dienst sorgt unter anderem dafür, dass mit Buchstaben eingetippte Website-Namen in die IP-Adressen übersetzt werden, damit diese angesteuert werden können.

Auch Mobilfunkanbieter haben technische Schwierigkeiten

Auch bei Vodafone, O2 und der Telekom gibt es massive Probleme

Doch nicht nur die sozialen Netzwerke sind von den massiven Störungen betroffen. Bei "allestörungen.de" tauchen auch Internet-Anbieter unter den Problem-Portalen auf.

Vodafone-Nutzer etwa melden Probleme mit dem mobilen Internet, aber auch mit Festnetz Kabel und Festnetz DSL. Bei der Telekom sieht es nicht besser aus: Hier gibt es laut "allestörungen.de" ebenfalls Schwierigkeiten mit dem Festnetz-Internet, manche User verzeichnen sogar einen "Total-Blackout". Und auch O2-Nutzer registrieren Störungen beim mobilen sowie beim Festnetz-Internet.