Das wohnungswirtschaftliche Netzwerk „WoLeDu – Wohnen und Leben in Duisburg“ wird nach der Absage der Innenstadt-Wohnungsbörse im Mai auch auf das Ausrichten der Hamborner Wohnungsbörse am 3. September verzichten.



Das Infektionsgeschehen in Duisburg erfordert weiter verantwortungsbewusstes Handeln aller Akteure“, so Wohnungsdezernentin Astrid Neese. Die Aussteller aus Wohnungswirtschaft und den wohnungsnahen Unternehmen waren sich daher schnell einig, dass es Priorität habe, dem Coronavirus möglichst wenig Gelegenheit zur Verbreitung zu geben. „Die Wohnungssuchenden werden wir selbstverständlich auf anderen Wegen unterstützen“, verspricht Astrid Neese.

Thomas Schürkes, Geschäftsführer des Netzwerkes WoLeDu, empfiehlt dazu den Weg über das Internet. „Auf der Homepage www.woledu.de ist ein Kontaktformular hinterlegt, das eine bequeme Wohnungssuche bei rund 30 Wohnungsunternehmen vom heimischen Sofa aus möglich macht“. Die WoLeDu-Broschüre mit aktuellen Kontaktdaten zu den Wohnungsunternehmen kann dort auch als Datei heruntergeladen werden.

Michael Fechner, der neue Leiter des Amtes für Soziales und Wohnen, war schon gespannt auf die überregional bekannte Veranstaltung. „Gerne hätte ich die Aussteller an den Ständen begrüßt und über die wohnungswirtschaftlichen Herausforderungen im Zusammenhang mit dem anhaltendem Infektionsgeschehen gesprochen. Die Begrenzung der Infektionsgefahr hat jedoch absoluten Vorrang, und deshalb ist ein Veranstaltungsverzicht die richtige Entscheidung“, so Fechner.