„Das ist eine gute Nachricht für den Einkaufsstandort Buchholz und zugleich ein Signal für den gesamten Duisburger Süden.“ Mit diesem Satz bringt Bezirksbürgermeisterin Beate Lieske die Freude der Politik auf den Punkt, dass Edeka Rhein-Ruhr gut zehn Millionen Euro in den aufwendigen Umbau seiner Filiale an der Düsseldorfer Landstraße 107 in Buchholz investiert.



Schmunzelnd und unwidersprochen ergänzt sie: „Die Filiale war ja schon etwas in die Jahre gekommen.“ Marcel Vieler, Verantwortlicher für die in Eigenregie geführten Filialen, bestätigt das.: „Wir sind hier seit über 40 Jahren vor Ort. Normalerweise werden schon nach 20 bis 25 Jahren entsprechende Modernisierungen durchgeführt.“ Vielleicht hat man in der Zentrale an das alte Sprichwort „Gut Ding will Weile haben“ gedacht, denn was jetzt auf den Weg gebracht wird, verspricht einige Superlativen. Das Stichwort „Erlebniseinkauf“ fällt bei der Vorstellung der Pläne und Maßnahmen.

Der Vollsortimenter wird auf den neuesten Stand der Technik gebracht. „Beim Umbau ist uns das Thema Nachhaltigkeit besonders wichtig. Deshalb investieren wir in moderne Technologien und leisten so einen Beitrag zum Schutz der Umwelt“, berichtet Vieler. So werden beispielsweise eine nachhaltige CO2-Kühlanlage mit einem System zur Wärmerückgewinnung, energieeffiziente Heizanlagen und ressourcenschonende LED-Beleuchtung verbaut. Auch wird es zukünftig elektronische Preisauszeichnungen geben, um auf herkömmliche Papieretiketten zu verzichten.

„Der Kunde will

Heimat schmecken“



Der Parkplatz wird komplett erneuert, ein Stockwert im Gebäude kommt hinzu. Dort werden Büros und Sozialräume eingerichtet. Im Markt selbst wird es auf einer Verkaufsfläche von knapp 2.000 Quadratmeter nach dem Umbau mehr als 25.000 Artikel geben, darunter 7.000 neue. Viele vegetarische und vegane Produkte sowie ein umfassendes Angebot an glutenfreien, laktosefreien und Bio-Produkten werden neu im Sortiment sein.

Lebensmittel aus der Region nehmen zukünftig einen noch größeren Stellenwert ein. Marcel Vieler: „Der Kunde will Heimat schmecken, Und das wird er.“ Zudem sei das ein klares Bekenntnis zu den Erzeugern in der Region, Vieler sieht noch einen weiteren wichtigen Aspekt: „Durch kurze Transportwege garantieren wir die gewünschte Frische und entlasten die Umwelt.“

Unterstützung durch die

Stadt und die Lokalpolitik



Nach einer gut zweieinhalbjährigen Planungsphase, in der die Konzeption mehrfach verändert, modifiziert und angepasst wurde, geht es nun zügig zur Sache. Die Stadt Duisburg hat für das Bauvorhaben jetzt die Baugenehmigung erteilt. „Dank der guten Zusammenarbeit mit der Stadt, die den Bauantrag trotz Corona zügig bearbeitet hat, und der Unterstützung der Lokalpolitik können wir schon Ende des Monats mit den Bauarbeiten starten“, gibt Dennis Gotthardt, Gebietsleiter Expansion bei Edeka Rhein-Ruhr, gewissermaßen den verbalen Startschuss.

Die Bauarbeiten werden über einen Zeitraum von etwa sechs Monaten durchgeführt. Bis kurz vor der Neueröffnung Ende Januar haben die Kunden die Möglichkeit, weiterhin auf einer verkleinerten Fläche einzukaufen. Danach können sich die Verbraucher auf einen modernen und großen Edeka mit vielfältigem Angebot freuen. Bereits vor Weihnachten ist ein Teil des neuen Marktes in Betrieb. Anfang Januar allerdings, so Gotthardt weiter, werde es für zwei Wochen zur kompletten Schließung kommen. Mitte Januar 2021 ist dann alles „in trockenen Tüchern.“

Zwei Ladestationen

für Elektroautos



Edeka setzt auch im neuen „Vorzeige-Markt“ einen Schwerpunkt auf Frische sowie auf Obst und Gemüse, natürlich aus der Region. Neu ist die 28 Meter lange Bedientheke mit einer großen Auswahl an Fleisch, Wurst, Käse und Fisch. Warme Speisen an der „Heißen Theke“ und die neue Sushi-Bar verwöhnen mit täglich wechselnden Mittagsgerichten zum Mitnehmen.

Weiter ergänzen eine Salatbar, eine Saftpresse, ein markteigener Backshop und eine Station mit frisch zubereitetem Obst und Desserts das Angebot. Im Vorkassenbereich wird die Bäckerei Büsch mit einem neuen Café und überdachten Außenbereich wieder einziehen. Gottthardt: „Darüber hinaus finden sich dort dann auch ein Blumenladen, ein Paketshop sowie eine Lotto-Annahmestelle.“ Auf dem Gelände wird es übrigens auch zwei Ladestationen für Elekrtoautos geben.

Zurzeit siond 115 Mitreiter im Markt an der Düsseldorfer Landstraße 107 beschäftigt. Zur Verstärkung des Teams werden noch Mitarbeiter für die neue Bedientheke, den Backshop sowie die Zubereitung von Convenience-Produkten und Snacks in der Obst- und Gemüseabteilung gesucht. Bewerber können sich persönlich im Markt melden oder oder unter Tel. 0203 / 799900 anrufen..