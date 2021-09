Deutlicher Rückgang der Arbeitslosigkeit im September

Eckwerte des Arbeitsmarktes

• Arbeitslosenzahl im September:  30.816

• Arbeitslosenzahl im Vergleich zum Vormonat: 1.165

• Arbeitslosenzahl im Vergleich zum Vorjahr: - 2.621

• Arbeitslosenquote im September: 11,9%

• Arbeitslosenquote im Vormonat: 12,3%

• Arbeitslosenquote im Vorjahr: 12,9%

Arbeitsmarkt

„Die Zahl der arbeitslosen Menschen ist im September gegenüber dem Vormonat deutlich gesunken; aktuell sind 30.816 Personen im Stadtgebiet arbeitslos, 1.165 weniger als im August. Damit ist auch die Arbeitslosenquote merklich zurückgegangen und liegt aktuell bei 11,9 Prozent. Deutlich wird dieser Rückgang auch im Vergleich zu den Zahlen des Vorjahres: im September 2020 waren 2.621 Personen mehr von Arbeitslosigkeit betroffen als in diesem Monat“, erklärt Marcus Zimmermann, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Duisburg. “Erfreulicherweise konnten alle Personengruppen von dieser Entwicklung profitieren, das ist ein ermutigendes Zeichen. Der Bestand von 4.879 freien Arbeitsplatzangeboten bietet zahlreiche Chancen auf die Rückkehr in Beschäftigung. Trotz aller Einschränkungen, die die Corona-Pandemie mit sich gebracht hat, ist es gelungen, arbeitslose Menschen auf ihrem Weg in eine neue Beschäftigung zu unterstützen. Im September haben 2.044 Duisburgerinnen und Duisburger ihre Arbeitslosigkeit beendet und einen neuen Arbeitsplatz gefunden, 25,3 % mehr als im August.“

Arbeitslosigkeit

Mit 30.816 arbeitslos gemeldeten Duisburgerinnen und Duisburgern waren 1.165 Personen weniger als im August von Arbeitslosigkeit betroffen (-3,6 Prozent). Damit waren in die-sem Monat 2.621 Personen oder 7,8 Prozent weniger als vor einem Jahr arbeitslos gemel-det.

Die Arbeitslosenquote lag im September bei 11,9 Prozent, 0,4 Prozentpunkte unter dem Wert vom August. Im September 2020 lag die Quote bei 12,9 Prozent und damit um 1,0 Prozentpunkt über dem aktuellen Wert.

Arbeitslosigkeit nach Personengruppen



Mit 2.113 Personen waren im September 307 junge Leute unter 25 weniger von Jugendarbeitslosigkeit betroffen als im August. Diese Zahlen liegen um 759 oder 26,4 Prozent unter dem Wert von September 2020.

Die Zahl der über 50-Jährigen Arbeitslosen sank im September um 177 oder 1,8 Prozent auf aktuell 9.801 und liegt um 246 (2,6 Prozent) über dem Vorjahreswert.

Die darin enthaltene Zahl der arbeitslosen Personen über 55 Jahre sank im September auf 6.133 (-47). Das waren 434 Personen oder 7,6 Prozent mehr als im September 2020.

Im September ist die Zahl der Langzeitarbeitslosen gegenüber dem Vormonat gesunken und liegt aktuell bei 15.158 Personen; 89 weniger als im Vormonat. Der aktuelle Wert befindet sich um 2.096 Personen oder 16,0 Prozent über dem Vorjahreswert.

Im Berichtsmonat sank die Zahl der arbeitslosen Ausländerinnen und Ausländer auf jetzt 13.749 (-397 oder -2,8 Prozent), und damit sind es gegenüber dem September des Vorjahres 657 oder 4,6 Prozent weniger.

Entwicklung in der Arbeitslosenversicherung (SGB III)

Betrachtet man die Arbeitsmarktentwicklung getrennt nach den beiden Rechtskreisen SGB III und SGB II, so liegt die Arbeitslosenquote im Versicherungsbereich (SGB III) im September bei 2,5 Prozent und damit 0,2 Prozentpunkte unter dem Vormonat; im Vorjahresmonat lag sie bei 3,5 Prozent.

Im aktuellen Monat waren 6.424 Duisburgerinnen und Duisburger im Versicherungsbereich arbeitslos gemeldet. Das sind 693 oder 9,7 Prozent weniger arbeitslose Personen als noch im August. Vor einem Jahr, im September 2020, waren in der Betreuung der Agentur für Arbeit 2.592 oder 28,7 Prozent mehr Menschen von Arbeitslosigkeit betroffen.



Entwicklung in der Grundsicherung (SGB II)

In der Grundsicherung (SGB II) liegt die Arbeitslosenquote im September bei 9,4 Prozent, 0,2 Prozentpunkte unter der Quote des Vormonats. Im September letzten Jahres lag sie ebenfalls bei 9,4 Prozent.

24.392 Personen (-472 und -1,9 Prozent gegenüber dem Vormonat) waren im September in der Grundsicherung arbeitslos gemeldet. Im Vergleich zum September 2020 sind in der Grundsicherung aktuell 29 Menschen weniger von Arbeitslosigkeit betroffen.

Arbeitskräftenachfrage



Im September wurden dem gemeinsamen Arbeitgeber-Service der Agentur für Arbeit Duis-burg und des jobcenter Duisburg insgesamt 871 freie Arbeitsstellen gemeldet, das waren 68 weniger als im August und 32 mehr als im September 2020. Nachfrage nach neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zeigten im Berichtsmonat vor allem die Berufsbereiche „Verkehr, Logistik, Schutz und Sicherheit“, sowie „Rohstoffgewinnung, Produktion, Fertigung“ gefolgt von „Gesundheit, Soziales, Lehre und Erziehung“. Der Bestand an gemeldeten Stellen ist von August zu September gestiegen (+163) und liegt mit 4.879 um 1.382 Stellen über dem Vorjahresniveau.

Kurzarbeit

Im September haben 7 Duisburger Betriebe für 223 Beschäftigte Kurzarbeit angezeigt. Wie viele die Kurzarbeit dann tatsächlich in Anspruch nehmen, zeigt sich erst nach einer Wartezeit von sechs Monaten.

Somit liegen aktuell die realisierten Kurzarbeiterzahlen nun für 13 Monate der Corona-Pandemie vor: im März 2020 befanden sich in Duisburg 1.460 Betriebe in Kurzarbeit, davon waren 8.191 Mitarbeiter/innen betroffen. Im April waren es 2.493 Betriebe mit 18.687 Beschäftigten, im Mai 2.126 Betriebe mit 25.324 Beschäftigten, im Juni 1.696 Betriebe mit 24.070 Beschäftigten, Juli 1.351 Betriebe mit 19.232 Beschäftigten, im August 1.190 Betriebe mit 17.162 Beschäftigten, im September 1.049 Betriebe mit 15.039 Beschäftigten, im Oktober 1.020 Betriebe mit 11.234 Beschäftigten, im November 1.303 Betriebe mit 12.438 Beschäftigten, im Dezember 1.533 Betriebe mit 12.414 Beschäftigten, im Januar 2021 1.675 Betriebe mit 13.438 Beschäftigten, im Februar 1.683 Betriebe mit 12.561 Beschäftigten und im März 1.439 Betriebe mit 10.907 Beschäftigten.

Unterbeschäftigung

Die Unterbeschäftigung ist im September gesunken – um 814 Personen auf aktuell 39.602 Personen. Im Vergleich zum Vorjahr sank die Unterbeschäftigung in Duisburg um 1.528 oder 3,7 Prozent. Der Anteil der Arbeitslosigkeit an der Unterbeschäftigung liegt im Sep-tember bei 77,8 Prozent, ein Rückgang von 1,3 Prozentpunkten gegenüber August. Die Unterbeschäftigungsquote liegt im aktuellen Berichtsmonat bei 15,0 Prozent (August 2021: 15,3 und September 2020: 15,5).

In die Größe der Unterbeschäftigung fallen neben den Arbeitslosen auch Personen in entlastenden arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen, in kurzfristiger Arbeitsunfähigkeit sowie Personen, für die bestimmte gesetzliche Sondertatbestände gelten. Bei der Betrachtung der Arbeitslosigkeit spielt die Unterbeschäftigung eine wichtige Rolle.

Beschäftigung

Zum aktuellen Stichtag Ende März 2021 [2] waren am Arbeitsort Duisburg insgesamt 176.504 Personen sozialversicherungspflichtig beschäftigt. Das waren 220 Beschäftigte mehr als im März 2020 (+0,1%) und 1.343 Personen oder -0,8 % weniger als im Vorquartal (Dezember 2020). Von den Beschäftigten arbeiteten 73,8 % in Vollzeit.

Im Vergleich zum Vorjahresquartal gab es absolut betrachtet die stärkste Zunahme in der Metall-, Elektro- und Stahlindustrie (+1.950 oder +7,6%). Am ungünstigsten war hingegen die Entwicklung in der Energieversorgung (-2.044 oder -7,6 %).

