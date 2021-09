In jedem Duisburger Stadtbezirk wird es künftig ein Flaggschiff geben, das den Kunden als große, zentrale Anlaufstelle dienen wird. Damit wird das auf die Zukunft ausgerichtete Strategiekonzept des städtischen Geldinstituts schrittweise auf den Weg gebracht. Jüngstes Boot in der Flaggschiff-Flotte ist das Hamborner Kompetenz-Center, das jetzt offiziell eingeweiht wurde.



Seit Mitte September läuft der Geschäftsbetrieb in der neuen Hamborner Sparkasse an der Duisburger Straße gegenüber dem Bezirksrathaus. Auch baulich ein Highlight, meint OB Sören Link.

Der Standort für das Hamborner Kompetenz-Center, so nennt die Sparkasse selbst ihr neues „Finanz-Dach für den Stadtbezirk“, scheint gut gewählt. Eine ältere Dame aus Neumühl war zunächst irritiert, dass „ihre“ Filiale dicht war, gestand dann aber, dass sie mit dem „908er“ ja schnell vor Ort war und „hier ja alles viel größer ist und es keine Warteschlangen gibt.

Die überwiegend positiven Reaktionen der Kunden kann Alexander Tiemann nur bestätigen. Er habe das Wort Glückwunsch noch nie so oft gehört wie in den letzten Tagen. Tiemann leitet das Kompetenz-Center und wird von 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern unterstützt.

Blick hinter

die Kulissen



Auf über 1.700 Quadratmetern Arbeits-, Service und Beratungsfläche sei von Beginn eine „Wohlfühl-Atmosphäre“ entstanden, sowohl bei seinem Team als auch bei den Kunden. Eine helle, ansprechende Einrichtung mit insgesamt 18 Beratungsräumen, in denen jeweils ein großformatiges unterschiedliches Hamborn-Bild der Hingucker ist, sorgt für Heimatverbundenheit. Staunen macht sich bei den Gästen breit, die mit dem Sparkassenvorstand, dem Oberbürgermeister und Bezirksbürgermeisterin Martina Herrmann einen Blick hinter die Kulissen warfen.

Eine moderne technische Ausstattung und ein großzügiges SB-Foyer, das stets von 6 bis 24 Uhr geöffnet ist, eine SB-Schließfachanlage, vier Geldautomaten ,acht Selbstbedienungsterminals sowie 30 kostenfreie Kundenparkplätze und zahlreiche Fahrradstellplätze sollen verdeutlichen, „dass wir wirklich an alles gedacht haben“, wie es Sparkassenvorstand Helge Kipping formuliert.

Verändertes

Kundenverhalten

Dem jetzt eröffneten Neubau gingen lange Beratungen und Entscheidungsfindungen voraus. Das habe auch eine Menge mit dem veränderten Kundenverhalten und der zunehmenden Digitalisierung auch im Bankenbereich zu tun gehabt. Im Rahmen des Vertriebswege- und Standortkonzeptes von Mai 2015 wurde entschieden, einige Geschäftsstellen der Sparkasse Duisburg in modernen Standorten zusammenzufassen. Das ist nun auch in Hamborn erfolgt. „Mit der Fertigstellung des Kompetenz-Centers ist planmäßig ein weiterer Meilenstein im Voranschreiten der Konzeptumsetzung erreicht“, meint Sparkassenchef Dr. Joachim Bonn.

Neben dem Geschäftsstellenbetrieb mit qualifizierten Beratungen im Privatkundengeschäft werden dort auch Firmenkunden betreut, Baufinanzierungsberatungen für den gesamten Duisburger Norden durchgeführt sowie im Service- Center-Spezial Beratung und Service unter anderem für Vereine sowie Betreuerinnen und Betreuer angeboten. So stellt sich die Sparkasse zukunftsweisend und wirtschaftlich sinnvoll für die geänderten Anforderungen auf.

Ausgeprägtes

Selbstbewusstsein



Bei der Eröffnungsfeier stand die Zukunft im Mittelpunkt, ohne die Historie zu vergessen. Marcus Budinger, stellvertretendes Vorstandsmitglied der Sparkasse, sprach in unterhaltsamen Worten die Geschichte Hamborns und das ausgeprägte Selbstbewusstsein der hier lebenden und arbeitenden Menschen an. „Das sind Traditionen und Empfindungen, die wir teilen und schätzen“, sagt er. Budingers Worte griff auch OB Link auf. Wenn den Hamborner etwas gefalle, verinnerlichen sie das auch. So werde es mit dem Sparkassenneubau auch geschehen.

Letzten Endes hätte die Sparkasse, dessen Verwaltungsratsvorsitzender der OB auch ist, den notwendigen Veränderungsprozess nicht abgewartet, ausgesessen oder verschlafen, sondern vorausschauend aktiv gestaltet. Das werde sich auszahlen.

„Und dennoch“, so Marcus Budinger, wird es immer dann, wenn es gewünscht ist, die persönliche Beratung geben. Das Menschliche, auch im Business, sei immer noch ein hoher Wert und werde es bleiben.

Je 500 Euro für

fünf Vereine

Statt großer Eröffnungsgeschenke und einer Feier geht das gesparte Geld an Vereine im Stadtbezirk. Fünf Vereine können sich auf je 500 Euro freuen. Welche Vereine das sein werden, bestimmen die Bürgerinnen und Bürger durch ihre Stimmabgabe selbst und nehmen dadurch noch an einem Gewinnspiel teil.

Verlost werden unter allen Einsendungen ein Gutschein in Höhe von 150 Euro für einen Einkauf in den umliegenden Stadtteilen, ein Gutschein über 50 Euro für die Niederrhein-Therme und ein Riesenplüschmarienkäfer. Teilnahmekarten und Infos bekommen interessierte Teilnehmer in der neuen Sparkasse.