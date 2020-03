IG BAU: Auch in schwierigen Zeiten für Mitglieder da

Trotz Corona sind wir weiter für unsere Mitglieder da. Dabei werden Telefon- und Online-Kontakt intensiviert und ausgebaut. Persönliche Kontakte werden reduziert.

Wir sind auch in herausfordernden Zeiten für unsere Mitglieder da und schaffen die Voraussetzungen, dass Fragen, Anliegen sowie Rechtsschutz auch ohne persönlichen Kontakt geklärt werden können. Wir wollen einen aktiven Beitrag zum Gesundheitsschutz und zum Eindämmen der Corona-Pandemie leisten und dabei so weit wie möglich unserem gewerkschaftlichen Auftrag gerecht werden und gerade in dieser Situation die Mitglieder beraten und unterstützen.

Aus diesem Grund bitten wir unsere Mitglieder, ihre Anliegen möglichst telefonisch oder per E-Mail zu klären und wenn nötig, einen persönlichen Termin vorab telefonisch zu vereinbaren. Telefonnummern und E-Mailadressen unserer Mitgliederbüros sind auf unserer Internetseite unter https://igbau.de/Bezirksverbaende.html veröffentlicht.

Auf www.igbau.de finden sich auch allgemeine Informationen für Beschäftigte rund um das Thema Corona, die wir regelmäßig im Zusammenarbeit mit den anderen DGB-Gewerkschaften aktualisieren.

Weitergabe Presseinfo der IG Bauen-Agrar-Umwelt