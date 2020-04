Kurzarbeitergeld-Regelung: IG BAU lehnt zwangsweisen Hinzuverdienst ab

Die Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG BAU) fordert die deutliche Aufstockung von Kurzarbeitergeld in der Bauwirtschaft auf mindestens 80, besser 90 Prozent. Einen Verweis auf den jetzt durch den Gesetzgeber ermöglichten Hinzuverdienst etwa in der Landwirtschaft, um finanzielle Einbußen auszugleichen, lehnt die IG BAU ab.

„Die Bauwirtschaft brummt nach wie vor – auch in der Krise. Das schließt aber nicht aus, dass im Einzelfall Betriebe auch auf Kurzarbeit gehen müssen. Hier geraten Beschäftigte am Bau und der Baustoffindustrie in Not und brauchen finanzielle Sicherheit. Ihr Kurzarbeitergeld muss auf 80, besser noch auf 90 Prozent aufgestockt werden. Hinzuverdienste sind ok, wenn der Einzelne es kann und will. Es ist jedoch unerträglich, wenn die Notlage der Betroffenen ausgenutzt wird, sie zur Arbeit in berufsfremde Branchen zu drängen",