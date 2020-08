Nach 20-Stunden-Verhandlungsmarathon: Schlichtung im Bau-Tarif-Konflikt vertagt

Nach einem mehr als 20 Stunden dauernden Verhandlungsmarathon ist die Schlichtung der Tarifrunde für die rund 850 000 Bauarbeiter am Donnerstag vertagt worden. Das teilte die IG Bauen-Agrar-Umwelt (IG BAU) am Nachmittag in Berlin mit.

"Es waren schwierige Verhandlungen. Das Themenpaket ist zudem breit: vom Lohn-Plus über die Wegezeit-Entschädigung für Baustellen-Fahrten bis zur Anhebung der Ausbildungsvergütung für Azubis",

sagte IG BAU-Chef und Verhandlungsführer Robert Feiger. Er sei jedoch zuversichtlich, dass es bei einem Folgetreffen Fortschritte geben könne.

"Jetzt müssen alle erst einmal durchatmen. Das verschafft gerade auch den Arbeitgeber*innen von Bauhandwerk und Bauindustrie Zeit, noch einmal über die Lage nachzudenken – insbesondere auch über die gute wirtschaftliche Situation, in der sich die Baubranche trotz der Corona-Pandemie befindet",

so Feiger. Die Tarifparteien werden voraussichtlich am kommenden Mittwoch (2. September) erneut mit Schlichter Rainer Schlegel in Kassel zusammenkommen.

Weitergabe Presseinfo der IG Bauen-Agrar-Umwelt