Die Autobahn GmbH Rheinland führt in der kommenden Woche jeweils nachts auf den Autobahnen A3 und A40 im Bereich des Autobahnkreuzes Kaiserberg Sondierungsbohrungen durch. Dabei kommt es sowohl zu Sperrungen von Verbindungsfahrbahnen im Kreuz als auch zu kurzzeitigen Engpässen auf den Autobahnen.

Die Verbindungssperrungen im Einzelnen:

Sperrung der Verbindung von der A3, Fahrtrichtung Oberhausen, auf die A40 in Fahrtrichtung Venlo von Mittwoch, 24. Februar um 19 Uhr bis Donnerstag, 25. Februar um 6 Uhr.

Sperrung der Verbindung von der A40, Fahrtrichtung Venlo, auf die A3 von Donnerstag, 25. Februar um 22 Uhr bis Freitag, 26. Februar um 5 Uhr.



Für die Sperrungen sind jeweils Umleitungen mit dem „roten Punkt“ beschildert.

Die Engpässe auf der A40:Zeitweise nur ein Fahrstreifen frei auf der A40 zwischen dem Kreuz Kaiserberg und Mülheim/Ruhr in den Nächten 22./ 23, 23./ 24. und 24./ 25. Februar jeweils in der Zeit von 19 bis 6 Uhr.

Auf folgenden Strecken ist zwischen 19 und 6 Uhr in den Nächten 23./ 24. und 24./ 25. Februar während der Sondierungen nur ein Fahrstreifen frei:

Verbindung von der A40 in Fahrtrichtung Essen auf die A3 in Richtung Oberhausen,

Verbindung von der A3 aus Dinslaken auf die A40,

A3 in Fahrtrichtung Köln zwischen dem Autobahnkreuz Kaiserberg und Duisburg-Wedau.



Da die gesamten Arbeiten koordiniert ablaufen, sind die Fahrstreifensperrungen aufeinander abgestimmt und werden jeweils aufgehoben, sobald die Arbeiten am Bohrpunkt beendet sind.