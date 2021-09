Das neue Smartphone wird in fünf unterschiedlichen Farben auf den Markt kommen.



Apple stellte kürzlich das neue iPhone der 13. Generation vor. Seitdem diskutieren die Fans und User nicht nur über die technischen Verbesserungen des Smartphones, auch die Farben, in denen das iPhone 13 zur Verfügung steht, sorgen für Wirbel. Denn das Handy kommt unter anderem in Rosa auf den Markt.

Die Begeisterung ließ im Netz nicht lange auf sich warten und die Kunden können es kaum erwarten, die stylishe Variante des neuen iPhones in den Händen zu halten. Das Design des Smartphones ähnelt seinem Vorgänger. Die Kameralinsen sind allerdings anders angeordnet. Neben der Farbe „Rosé“ wird das iPhone 13 außerdem in „Blau“, „Mitternacht“, „Polarstern“ und „Rot“ erhältlich sein.

Apple-Fans können es kaum erwarten



Nach der Präsentation der neuen Farben zeigten sich die Nutzer sofort begeistert. „Leute, die die Farbe Rosa lieben: Wir haben endlich ein richtiges iPhone in Pink/Roségold!“, schrieb ein Apple-Fan auf Twitter. Auch an Einsatz, um das neue roséfarbene iPhone sein Eigen nennen zu können, mangelt es nicht: „Selbst, wenn ich eine ganze Nacht in der Schlange stehen muss, um ein rosafarbenes iPhone zu bekommen, ich tue es“.

Das iPhone 13 Mini kann in denselben fünf Farben erworben werden. Des Weiteren bietet das neue Smartphone eine verbesserte Kamera sowie die 5G-Technik. Auch der Akku verspricht wesentlich mehr Laufzeit als die Vorgängermodelle.