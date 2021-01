Die Gesamtzahl aller in 2020 bearbeiteten Sendungen im Briefzentrum der Deutsche Post in Duisburg liegt bei 387 Millionen. „Wir sind sehr gut durch dieses von Corona geprägte Jahr gekommen und konnten die hohe Sendungsmenge auch in den besonders herausfordernden Weihnachtstagen meistern“, sagt der Leiter des Briefzentrums Georg Schikowski.

Mit 2.037.705 bearbeiteten Sendungen war der 22. Dezember der stärkste Tag im Briefzentrum. „Trotz insgesamt rückläufiger Briefsendungsmengen hat gerade durch die Beschränkungen in der Corona-Pandemie die Zustellung von kleinformatigen Sendungen, von Bücher- und Warenpost stark zugenommen. Außerdem sind gerade in diesen Zeiten persönliche Grüße nach wie vor beliebt“, sagt Schikowski.

Alleine zu den Kommunalwahlen in Nordrhein-Westfalen im August wurden rund zwei Millionen Wahlbenachrichtigungen in Duisburg sortiert.

Digitale Schritte: Das Briefzentrum in Asterlagen ist eins von 83 Briefzentren der Deutschen Post in Deutschland. Die Abläufe werden stetig verbessert und digitalisiert. Mit dem Service „Briefankündigung“ können sich Kunden per E-Mail über Briefe benachrichtigen lassen, die sich noch im Zustellnetz der Deutschen Post befinden und wenig später vom Postzusteller in den Hausbriefkasten eingeworfen werden. Außerdem können Briefe per App digital frankiert werden. Die Sortiermaschinen erkennen automatisch die korrekte Frankierung, die der Kunde dann mit dem Schriftzug #PORTO und einer mehrstelligen Zeichenfolge, die handschriftlich statt einer Briefmarke rechts oben auf die Postkarte oder den Briefumschlag vermerken muss.

