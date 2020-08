Nicole Donadt hat „Stallgeruch“ im besten Sinn des Wortes, das aber auch gleich in doppelter Hinsicht. Die neue Leiterin der Hamborner Geschäftsstelle der Volksbank Rhein-Ruhr an der Jägerstraße 77, direkt am Altmarkt, ist im Hamborner Johannes-Hospital zur Welt gekommen und zudem „ihrer“ Genossenschaftsbank vom ersten Ausbildungstag an treu geblieben.

Bereits seit 2005 ist sie in der Hamborner Geschäftsstelle vernetzt, verortert und berät dort die Kunden. Ihr langjähriger Kollege und bisheriger Geschäftstellenleiter Marcel David hat sich dazu entschlossen, sich innerhalb des Hauses einer neuen beruflichen Herausforderung als Spezialist für den Fachbereich Baufinanzierung zu stellen. Der Wunsch des Vorstandes, Nicole Donadt als dessen Nachfolgerin gewinnen zu können, hat sich schnell erfüllt. Ihr Ziel ist es, sich weiterhin für Hamborn einzusetzen.

„Ich glaube an Hamborn"

„Ich glaube an Hamborn und sehe großes Potential im Stadtteil“, sagt sie. Gemeinsam mit ihrem vertrauten Team will sie zeigen, „dass wir die Wünsche und Ziele der Menschen und Kunden sehr ernst nehmen und daran arbeiten, gemeinsam Lösungen zu finden.“ Die Kunden haben Vertrauen in die Bank, und deshalb sei es ihr besonders wichtig, sie partnerschaftlich und zukunftsorientiert zu begleiten, denn „Vertrauen ist keine Einbahnstraße.“

Nicole Donadt arbeitet gerne dort, wo sie ihre Wurzeln hat. Bodenständigkeit und Zuverlässigkeit sind ihre Markenzeichen. Das hat ihr wohl auch ihr Opa Friedrich Donaj mit auf den Weg gegeben, der in Marxloh und vor allem bei der Freiwilligen Feuerwehr eine Institution war. Ihr Abi hat sie auf dem Elly-Heuss-Knapp-Gymnasium „gebaut“. Am 1. August 1992 hat sie bei der damaligen Vereinsbank eG begonnen, Von der ersten Sekunde an habe sie sich bei der Bank wohl und „zuhause“ gefühlt: „Das hat hier schon etwas Familiäres.“

„Das war eine gute Schule“

Einen Teil ihrer Ausbildung hat übrigens der heutige Vorstandssprecher der Volksbank Rhein-Ruhr, Thomas Diederichs, verantwortlich begleitet. Nicole Donadt erinnert sich: „ Das war eine harte, aber sehr gute Schule.“ Die verheiratete Mutter einer 16jährigen Tochter ist in ihrem Beruf und bei ihrer „Berufung für Hamborn“ engagiert, aber ausgeglichen und zufrieden zugleich.

Für zusätzlichen Ausgleich sorgen Kochen, Lesen, Konzertbesuche und Musik soweso. Übrigens, die Songs der „Toten Hosen“ haben es ihr besonders angetan. Sie lacht bei diesem „Geständnis“. Sie lacht noch einmal, als die Frage nach ihrer Lieblingsinsel auftuscht. „Nein, nicht Mallorca, sondern Föhr.“ Wenn es ihre Zeit erlaubt, greift sie auch zu Pinsel und Acrylfarben. „An die Staffelei kommen ich leider viel zu selten“, bedauert sie. Langeweile kommt bei Nicole Donadt jedenfalls nicht auf, weder in der Freizeit noch im Berufsleben.