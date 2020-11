Wie sieht modernes Wohnen aus? Diese Frage stellen sicher Mieterinnen und Mieter, aber auch Vermieter, Wohnungsunternehmen und Investoren immer, in der Corona Krise könnte die Antwort jedoch anders ausfallen, als bisher. Wie wollen die Menschen wohnen, wenn sie einen Großteil ihrer Zeit zuhause verbringen? Welche Ansprüche stellen sie jetzt an Wohnimmobilien und ihre Standorte?

Der Markt für Wohnimmobilien entwickelt sich weiter und in der Corona-Krise verändern sich die Ansprüche an das eigene Zuhause

Schon seit Jahren verfolgen erfahrene Immobilienexperten eine Trendwende am deutschen Wohnungsmarkt: Es zieht die Leute wieder hinaus aus den Innenstädten. Dort sind Immobilien mittlerweile zu teuer für den Durchschnittsmieter – oder eben gar nicht erst verfügbar. Bezahlbarer Wohnraum ist in den Ballungsräumen knapp geworden, und daran ändert auch die Corona-Krise aktuell nichts. Denn entgegen der Befürchtung vieler Ökonomen, die Immobilienpreise würden einbrechen und den Markt kräftig durchrütteln, stellt sich die Situation in der Wohnungswirtschaft ganz anders dar: Die Preise für Wohnimmobilien in Deutschland sind nicht nur stabil, sondern steigen weiter.

Was sich durch die Krise tatsächlich verstärkt hat, ist der Wunsch nach einem Zuhause, das mehr als nur seinen praktischen Zweck erfüllt. Wer aktuell im Home-Office arbeitet oder aufgrund geschlossener KiTas und Schulen seine Kinder über den Tag selbst betreuen muss, entwickelt ganz andere Ansprüche an die eigenen vier Wände. Mieterinnen und Mieter wollen sich sicher und wohl fühlen, gleichzeitig muss der Wohnraum groß genug und optimal aufgeteilt sein, um Privates und Arbeitsleben komfortabel miteinander verbinden zu können. Auch ein niedriger Preis ist vielen gerade jetzt wichtig. Kein Wunder also, dass teure und meist kleine City-Wohnungen weniger attraktiv sind und der Wohnungsmarkt sich zugunsten der Mehrfamilienhäuser in B-, C- und D-Lagen umorientiert.

Die DEGAG Deutsche Grundbesitz AG erhält und revitalisiert ganze Quartiere, um ihren Mieterinnen und Mietern einen höheren Wohnstandard bieten zu können

Für die DEGAG Deutsche Grundbesitz AG sind dies keine überraschenden Nachrichten. Sie haben den deutschen Wohnimmobilienmarkt stets im Blick und diesen Wandel der Wohnansprüche schon lange mit in ihre Arbeit einkalkuliert. Sie fokussieren sich seit geraumer Zeit auf die Quartiersentwicklung ihrer Immobilienbestände. Durch gezielte Investitionen und Maßnahmen wie Sanierungen, Renovierungen und Modernisierungen bauen sie diese Bestände nicht nur aus, sondern steigern auch noch ihren Wert.

Gleichzeitig sorgen sie dafür, dass zuvor vernachlässigte Quartiere durch eine Revitalisierung wieder lebenswert werden und so das gesamte Stadtbild optimieren. Dabei bedeuten all diese Erneuerungen für Mieterinnen und Mieter nicht etwa, dass sie hohe Mietpreise befürchten müssen. Ganz im Gegenteil: Die DEGAG legt großen Wert darauf, bezahlbares Wohnen weiterhin zu erhalten und so eine Gentrifizierung zu vermeiden.

Besonders momentan scheint sich der Weg der DEGAG zu lohnen. Denn während sich die Ansprüche an das Wohnen in der Corona-Krise und darüber hinaus weiterhin verändern, ist die Quartiersentwicklung vielerorts schon in vollem Gange.

Über die DEGAG Deutsche Grundbesitz AG

Als eine der führenden mittelständischen Wohnungsunternehmen in Deutschland sieht sich die DEGAG Deutsche Grundbesitz AG in der Verantwortung, für bezahlbaren und modernen Wohnraum zu sorgen. Ihre Immobilienbestände umfassen zahlreiche Wohnungen und Wohnanlagen im Norden und Westen Deutschlands. Mit der Revitalisierung ganzer Wohnquartiere verhindert sie nicht nur einen Wertverlust der Wohnimmobilien, sondern sichert so ebenfalls die langfristige Zufriedenheit ihrer Mieterinnen und Mieter.