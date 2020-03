Nicht nur Banken, sondern auch kleine Unternehmen stehen vor deutlichen Herausforderungen als Konsequenz aus der „Corona-Krise“. So leiden die Gewerbebetriebe auch im Stadtbezirk Hamborn unter den Auswirkungen der Vorgaben durch die Corona-Beschränkungen der Bundesregierung.



Als regionale Genossenschaftsbank, die sich ihren Kunden und Mitgliedern verpflichtet fühlt, hat sich die Volksbak Rhein-Ruhr entschieden, ihre Kunden zu unterstützen und deren Dienstleistungen, die auch in dieser Zeit in Anspruch genommen werden können, auf einem digitalen „Marktplatz“ auf der Website der Bank zu bewerben.

„Viele unserer Kunden haben sich Alternativen überlegt, um auch in diesen schweren Zeiten den Betrieb aufrechtzuerhalten. Neben den Möglichkeiten zur Kreditsoforthilfe, Tilgunsaussetzungen und kompetenter Beratung bieten wir unseren Kunden so eine Möglichkeit, sich weiterhin Liquidität zu verschaffen, indem Sie ihre Dienstleistung über verschiedenste Kanäle durch unsere Unterstützung bewerben können.“ erklärt Vorstandssprecher Thomas Diederichs die Aktion der Genossenschaftsbank.

Ideenvielfalt

So seien etwa eine Präsentation auf dem Online-Marktplatz der Bank oder eine Vorstellung in Social Media Möglichkeiten, die die Bank ihren Kunden anbieten, um sie bestmöglich in dieser Zeit zu unterstützen. Unter dem Motto „Gemeinsam mehr erreichen. Morgen kann kommen.“ können die Kunden so ihren Lieferservice, Online-Shop oder neuen Gutschein anbieten, denn es gibt diverse Ideen trotz des fehlenden Kundenverkehrs.

Diederichs weiter: „Wir merken bei unseren Gewerbe- und Firmenkunden eine deutliche Unsicherheit und hohe Nachfrage zu den Möglichkeiten der Liquiditätsbeschaffung. So freuen wir uns, dass wir sie nicht nur mit den Kreditsoforthilfen, persönlich angepasster Tilgungsaussetzung und kompetenter Beratung unterstützen können, sondern ihnen auch noch eine Plattform bieten, ihre Herzensangelegenheit, und das ist ihre Unternehmensleistung, zu bewerben!“, ergänzt Diederichs.

Alle Infos zur Aktion finden gibt es unter www.volksbank-rhein-ruhr.de/gemeinsam.