Das gab´s noch nie: Der beliebte Kinderliedermacher und König der Kinderdisco Volker Rosin geht gemeinsam mit Isa Glücklich auf die neue große „Hits für Kids Tour 2022“ und gastiert am Samstag, 26. März, um 16 Uhr im Stadttheater Emmerich.



Mit derks entertainment aus dem Frankenland konnte ein Veranstalter gewonnen werden, dem besonders die Kinder in der derzeitigen Situation am Herzen liegen. Im Gepäck hat Volker Rosin alle seine großen Hits: Vom „Singenden Känguru“ über „Mama Laudaaa“ bis hin zum „Gorilla mit der Sonnenbrille“ und „Baby Hai“. Natürlich hat er auch seinen neuen Seefahrt-Kracher „Wellermann Tanz“ im Gepäck. Als Gast hat Volker Rosin die erfolgreiche Kinderentertainerin Isa Glücklich eingeladen. Der Wirbelwind aus Ostwestfalen – selbst schon eine junge Mutti - erreichte mit ihren ersten Singles „Pinguin“ und „Maja Tanz“ bereits große Erfolge in den sozialen Netzwerken und auf vielen Live-Bühnen. Isa präsentiert ihre eigenen Songs, sowie die größten Kinderliederhits der letzten Jahre mit viel Power und Bewegung und begeistert jedes Mal aufs Neue das Publikum. Karten gibt es bereits ab 17,90 Euro, Familienticktes auf Anfrage. Vorverkauf: Theaterkasse (Tel. 02822/752000) sowie an allen bekannten VVK-Stellen.