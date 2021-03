Emmerich. Am Montagabend (8. März gegen 23.25 Uhr sah eine Zeugin einen Feuerschein im Inneren eines Gebäudes an der Normannstraße. Die hinzugerufenen Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten den Brand in einem Büro der Behörde im Erdgeschoss des Hauses schnell löschen. Ein Schreibtisch wurde durch das Feuer beschädigt, das Gebäude blieb unversehrt.

Kripo ermittelt

Ersten Erkenntnissen zufolge handelt es sich um Brandstiftung. Der polizeiliche Staatsschutz beim Polizeipräsidium Krefeld hat die Ermittlungen übernommen. Hinweise bitte an die Kripo Kalkar, Telefon 02824 880 beziehungsweise die Kripo in Krefeld, 02151-6340.