Emmerich. Unbekannte Täter brachen in der Zeit von Samstag, 12 Uhr, bis Sonntag (7. März 2021), 12 Uhr, in die Büroräume eines Pflegeheims an der Straße Willikensoord ein.

Die Täter näherten sich dem Gebäude vermutlich zu Fuß über den Ostwall und hebelten ein Oberlicht an der Fensterfront auf.

Flucht durchs Fenster

Im Inneren durchsuchten die Täter vier Büroräume und entwendeten einen Tresor, in dem sich Bargeld befand. Mit der Beute flüchteten sie durch ein Fenster in Richtung Ostwall.

Hinweise zu verdächtigen Feststellungen und Personen nimmt die Kripo Emmerich unter Telefon 02822 7830 entgegen.